Osuđeni na požar emocija: Priča o paru koji nije znao živjeti zajedno, ali ni jedno bez drugog

Veljača je mjesec u kojem ljubav govori tiše, ali dublje. U danima koji vode prema Danu zaljubljenih – Sv. Valentinu, svakoga dana vam otkrivamo po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti. To su priče ispisane strašću, ljubavlju, nadom i lomovima.Neke su ljubavi uzdrmale svijet, neke su ganule srca milijuna obožavatelja, a neke su završile – u tišini i tragediji. Ovo je priča o Elizabeth Taylor i Richardu Burtonu

Postoje ljubavne priče toliko dramatične, strastvene i turbulentne da se čine kao scenarij za hollywoodski blockbuster. A onda postoji priča Elizabeth Taylor i Richarda Burtona, saga koja je nadmašila bilo koji film u kojem su glumili.

Foto: Profimedia

Njihova veza bila je javni spektakl, vrtlog sirovih emocija, zaglušujućih svađa, basnoslovno skupih dijamanata i neutažive privlačnosti koja je desetljećima fascinirala svijet. Bio je to brak stoljeća, dva puta sklopljen i dva puta razvrgnut, no njihova veza nikada istinski nije prekinuta.

Živjeli su na rubu vulkana, kako je Burton jednom rekao, i sa sobom povukli cijeli svijet.

Sudar svjetova na setu Kleopatre

Sve je počelo 1962. godine u Rimu, na raskošnom setu filma Kleopatra. Elizabeth Taylor, tada najveća filmska zvijezda na svijetu s prodornim ljubičastim očima i Richard Burton, cijenjeni velški kazališni glumac, poznat po moćnom glasu i reputaciji neodoljivog zavodnika.

Iako su se kratko sreli deset godina ranije, pravi sudar dogodio se tek pod rimskim suncem.

Foto: Profimedia

Burton je, vjeran svojoj reputaciji, prišao Taylor s pomalo drskim i neimpresivnim pitanjem: "Je li ti itko ikada rekao da si jako lijepa djevojka?" Ona, navikla na mnogo originalnije komplimente, nije bila nimalo zadivljena. Odlučila je da neće postati "samo još jedna recka na njegovom pojasu".

Međutim, sudbina je imala druge planove. Led se otopio kada je Burton, mamuran od prethodne noći, drhtavim rukama pokušao popiti kavu. Elizabeth mu je pridržala šalicu, a u tom trenutku ranjivosti rodila se iskra.

Ta iskra pretvorila se u požar tijekom snimanja njihove prve ljubavne scene. Poljubac koji je trebao trajati nekoliko sekundi za kamere produžio se i nakon što je redatelj Joseph Mankiewicz viknuo "Rez!". Bilo je jasno: kemija između Marka Antonija kojeg je glumio Burton i Taylor u ulozi Kleopatre nije bila gluma.

"Kada sam ga vidjela na setu Kleopatre, zaljubila sam se i voljela sam ga od tada", priznala je kasnije Taylor.

Afera koja je potresla svijet

Njihova romansa, rođena pred kamerama, brzo se prelila u stvarni život, pokrenuvši lavinu medijskog ludila. Oboje su bili u braku, Elizabeth u četvrtom braku s pjevačem Eddiejem Fisherom, a Richard s glumicom Sybil Williams.

Paparazzi su ih opsjedali, a njihove fotografije s jahte u talijanskom ljetovalištu Ischia obišle su svijet, potisnuvši s naslovnica čak i vijesti o prvom američkom orbitalnom letu.

Foto:

Skandal je bio toliki da je čak i Vatikan osjetio potrebu reagirati, osudivši Taylor zbog "erotskog lutanja". Burton je cijelu aferu duhovito nazvao "Le Scandale". Njihova veza nije bila tiha i diskretna; bila je glasna, prkosna i neodoljivo privlačna javnosti. Bili su najpoznatiji preljubnici na svijetu, a činilo se da u toj ulozi uživaju.

Dva vjenčanja i život u ekscesu

Nakon mučnih razvoda, vjenčali su se 15. ožujka 1964. u Montrealu, samo devet dana nakon što je njezin razvod finaliziran. Time je započelo desetljeće koje će definirati pojam hollywoodske ekstravagancije. Burtoni su živjeli životom o kojem su drugi mogli samo sanjati. Posjedovali su kuće diljem svijeta, od Švicarske do Meksika, privatni zrakoplov, luksuznu jahtu i kolekciju umjetnina koja je uključivala djela Moneta, Picassa i Van Gogha.

Foto: Courtesy Everett Collection/everett/profimedia

Njihove svađe bile su jednako legendarne kao i njihova ljubav. Mediji su ih prozvali "The Battling Burtons" (Burtoni koji se bore) zbog javnih ispada bijesa, vrištanja i strastvenih pomirenja. Bili su toliko glasni da su u hotelima često unajmljivali sobe iznad i ispod svoje kako bi imali privatnost za svoje "rasprave". Tu eksplozivnu dinamiku savršeno su prenijeli na platno u filmu Tko se boji Virginije Woolf?, koji je Elizabeth donio drugog Oscara i zacementirao njihov status para čiji se privatni život neprestano ispreplitao s umjetnošću.

Legendarna su bila i njihova pisma.

"Ako me ostaviš, morat ću se ubiti", napisao je Burton u jednom pismu. "Nema života bez tebe".

"Volim te, i uvijek ću te voljeti", piše Burton u pismu nakon jedne od burnih svađa. "Vrati mi se što prije".

Dijamanti kao simbol ljubavi

Burton je svoju ljubav iskazivao na najblistaviji mogući način, obasipajući Elizabeth draguljima koji su i sami postali legende. Poklonio joj je 33-karatni Krupp dijamant, koji je nosila gotovo svakodnevno, te povijesni biser La Peregrina, koji je nekoć pripadao španjolskoj kraljevskoj obitelji.

Ipak, krunski dragulj njihove kolekcije bio je 69-karatni kruškoliki dijamant, kasnije poznat kao Taylor-Burton. Burton ga je kupio 1969. godine za tada astronomskih 1.1 milijun dolara. Priča o kupnji savršeno oslikava njihov stil: Burton je na aukciji izgubio dijamant od draguljarske kuće Cartier. Ne mireći se s porazom, sutradan je kontaktirao Cartier i otkupio ga od njih po višoj cijeni. Dijamant je bio toliko slavan da je prije isporuke bio izložen u New Yorku, gdje su tisuće ljudi stajale u redu da ga vide.

Foto: Profimedia

Nakon deset godina ispunjenih strašću i kaosom, brak se raspao 1974. godine.

Taylorova ovisnost o tabletama, Burtonov alkoholizam u kasnoj fazi i njegova afere na kraju su razdvojili legendarne ljubavnike.

No, njihova priča nije tu završila. Samo 16 mjeseci kasnije, u listopadu 1975., ponovno su se vjenčali na tajnoj ceremoniji u Bocvani. "Dragi mužu," napisala je Elizabeth u pismu, "ti si mi opet muž i nemam namjeru više se udavati, niti razvoditi."

Foto: Profimedia

Ipak, drugi brak trajao je manje od godinu dana. Jednostavno nisu mogli živjeti zajedno, ali ni jedno bez drugoga.

Ljubav jača od rastanaka

Iako su oboje nakon drugog razvoda stupili u nove brakove, njihova veza ostala je neraskidiva. Redovito su razgovarali telefonom, ostajući jedno drugome najveći oslonac i povjerenik. Godine 1983. posljednji put su zajedno stali na pozornicu u predstavi Privatni životi, ironično glumeći razvedeni par koji se ponovno zaljubljuje.

Foto: Profimedia

Tragedija je nastupila 5. kolovoza 1984., kada je Richard Burton preminuo od izljeva krvi u mozak u 58. godini. Elizabeth je bila slomljena. Nije prisustvovala sprovodu kako ne bi stvorila medijski cirkus, no njezina tuga bila je opipljiva. Nekoliko dana nakon njegove smrti, u njezin dom u Los Angelesu stiglo je posljednje pismo koje joj je poslao iz Švicarske.

U tom pismu, koje je čuvala pored kreveta do kraja života, Burton je napisao da je najsretniji bio s njom i da se želi "vratiti kući". To je pismo bilo konačna potvrda onoga što su oboje znali: njihova ljubav bila je veća od života, jača od brakova, razvoda i vremena.

Elizabeth Taylor preminula je 2011. godine, a prema nekim izvorima, pokopana je s tim posljednjim pismom. Njihova priča ostaje vječni podsjetnik na "bijesnu ljubav", kako su je nazivali, koja je gorjela prejako da bi trajala, ali previše snažno da bi se ikada ugasila.

Bili su i ostali najpoznatiji ljubavnici Hollywooda, par čija je drama bila stvarna, a strast neponovljiva.

POGLEDAJTE VIDEO: Bojan Stilin otkrio krije li se na Dori neki novi Baby Lasagna