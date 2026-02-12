Plenković poslao poruku iz dvorca u Belgiji: 'Evo što je važno za Hrvatsku'

Cilj neformalnog sastanka čelnika EU-a u četvrtak u Belgiji je dogovoriti konkretne mjere za sljedećih godinu ili dvije u pogledu dovršetka jedinstvenog tržišta, a za Hrvatsku je važno da u pregovorima o idućem višegodišnjem proračunu ostvari uvjete za daljnji rast gospodarstva, izjavio je premijer Andrej Plenković.

Čelnici država članica okupili su se u četvrtak u dvorcu Alden Biesen iz 16. stoljeća u Flandriji, stotinjak kilometara istočno od Bruxellesa, na neformalnom sastanku na kojem je glavna tema jačanje gospodarske konkurentnosti u novom geopolitičkom kontekstu.

"Cilj je dogovoriti konkretne mjere za sljedećih godinu ili dvije dana u pogledu dovršetka jedinstvenog tržišta, pojednostavljenje propisa i reduciranje administrativnih barijera za gospodarstvo", rekao je Plenković po dolasku na samit.

Hrvatska na hrvatskoj strani

Za Hrvatsku je važno da u kontekstu pregovora o Višegodišnjem financijskom okvirucilj i boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta ostvari šanse za svoje gospodarstvo, da nastavi sa snažnim rastom, koji je bio dvostruko ili čak tri puta bio veći od europskog prosjeka, istaknuo je Plenković.

Unutar Europske unije zasad nema suglasja kako potaknuti rast da bi se zaustavilo zaostajanje za SAD-om i Kinom. S jedne strane Francuska i Španjolska žele da se zajedničkim zaduživanjem financiraju prijeko potrebne investicije od zajedničkog interesa, dok Njemačka i više drugih zemalja to odbacuje i inzistira na deregulaciji kako bi se omogućilo gospodarstvu da prodiše.

Na pitanje na čijoj je strani Hrvatska, Plenković je odgovorio “na hrvatskoj strani". "Mi smo na hrvatskoj strani, a hrvatska strana je da smo ona ekonomija koja je ušla u EU zadnja, 2013. godine, da još uvijek lovimo korak s najrazvijenijima, da smo u naših 10 godina mandata podigli stupanj razvoja za 17 postotnih bodova u odnosu na prosjek EU-a po kriteriju kupovne moći", rekao je Plenković.

Kaže da je iznimno važno dovršiti jedinstveno tržište, ukinuti barijere koje ga čine manje jedinstvenim nego što bi trebao biti. “Moramo i dalje raditi sve ono što je dobro da naš i europski pravni i investicijski okvir budu povoljan za gospodarstvo i za one koji će u Hrvatsku ulagati", rekao je premijer.

Također je rekao da njegova vlada napravila velike iskorake u pogledu smanjenja porezne presije i rasterećenja gospodarstva i građana. "Svake smo godine imali cikluse ukidanja različitih nameta i time smo davali zraka gospodarstvu da investira u ono što je bitno", rekao je.

Četiri prioriteta EU-a

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da EU u ovom trenutku ima četiri prioriteta. Prvi je produbiti i dovršiti jedinstveno tržište, ukloniti birokratske barijere.

Drugi je prioritet osigurati uvjete da europska poduzeća mogu rasti, za što je potrebno imati dinamično tržište kapitala kako bi mala i srednja poduzeća mogla doći do potrebnih financija te da velike tvrtke mogu investirati u inovacije i modernizaciju kako bi se mogle natjecati na globalnoj razini.

Treći je prioritet diversificirati trgovinu, zaključivanjem novih trgovinskih sporazuma te zaštiti europske tvrtke od nepoštene konkurencije i ekonomske prisile, kao i smanjiti troškove energije.

Kao četvrti prioritet Costa navodi da je potrebno više i bolje investirati te da će se o javnim investicijama razgovarati u okviru pregovora o novom Višegodišnjem financijskom okviru te da je danas prioritet osloboditi privatne investicije, mobilizirati štednju i usmjeriti je prema ulaganjima.

