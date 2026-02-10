Ovo su bivši Plenkovićevi ministri: Evo tko je 'pao', a tko je sam odlučio otići

Tijekom svojih mandata na čelu Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković suočio se s iznimno velikim brojem promjena u ministarskom sastavu, koje su postale jedno od obilježja njegove političke ere. Od 2016. godine do danas Vlada je prolazila kroz česte rekonstrukcije, a smjene i ostavke ministara nerijetko su bile potaknute političkim krizama, aferama, kaznenim istragama ili narušenim povjerenjem javnosti.

Prve veće promjene dogodile su se već u Plenkovićevu prvom mandatu, kada je došlo do raspada koalicije s Mostom i smjene više ministara zbog političkog neslaganja i glasanja protiv Vladinih odluka. Taj je trenutak označio početak razdoblja u kojem su rekonstrukcije Vlade postale uobičajen odgovor na političke krize, a ne iznimka.

U godinama koje su slijedile, niz ministara napustio je Vladu zbog korupcijskih afera, imovinskih nepravilnosti, sukoba interesa ili kaznenih postupaka, dok su neki otišli i zbog političke odgovornosti ili gubitka premijerova povjerenja. Pojedine smjene bile su brze i odlučne, dok su druge dolazile tek nakon snažnog pritiska medija i javnosti, što je često otvaralo rasprave o kriterijima političke odgovornosti.

Sposobnost preživljavanja ili opterećenje aferama?

Plenkovićevi mandati obilježeni su i time da su ostavke ministara često bile predstavljene kao osobni čin, iako je u pozadini nerijetko stajala politička nužnost ili pokušaj očuvanja stabilnosti Vlade. Rekonstrukcije su se koristile kao alat za smirivanje političkih tenzija i očuvanje parlamentarne većine, ali su istovremeno pridonosile dojmu česte nestabilnosti izvršne vlasti.

Ukupan broj ministara koji su smijenjeni ili su napustili Vladu tijekom Plenkovićevih mandata jedan je od najvećih u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti. Zbog toga su promjene u Vladi postale važan element političke percepcije njegove vlasti – s jedne strane kao dokaz kontrole i sposobnosti preživljavanja kriza, a s druge kao pokazatelj strukturnih problema, slabog kadrovskog odabira i trajnog opterećenja aferama.

U našoj velikoj galeriji pogledajte pregleda svih ministara koje je premijer Andrej Plenković smijenio ili su napustili Vladu tijekom njegovih mandata od 2016. godine do danas.