Naša reporterka otkrila: 'O smjeni se šuškalo neko vrijeme, ali se mislilo da će otići u paketu'

Marin Piletić više neće biti ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Tijekom poslijepodneva Plenković i Piletić kasnili su na sjednicu Predsjedništva HDZ-a pa je bilo jasno da se nešto kuha. Piletiću su očito presudile sudske odluke. Reporterka Dajana Šošić javila se ispred HDZ-a i pojasnila detalje oko smjene ministra i njegovog nasljednika Alena Ružića.

Zašto je do smjene došlo upravo sada i koliko je u tome bila presudna odluka Upravnog suda?

O smjeni se neko vrijeme nagađalo. Posljednji put kad je otišao ministar Primorac, nagađalo se da bi oni mogli otići zajedno u paketu, ali to se tada nije dogodilo. Premijer je ipak ostavio otvorenu mogućnost da ako bude potrebe netko od ministara ode iz Vlade. Razgovarala sam s nekim članovima HDZ-a. Kažu da je sam ministar rekao da je osjetio zamor, da je sam tražio da ode. To je premijer Plenković prihvatio. Piletić se našao pod žestokom kritikom javnosti i oporbe nakon što je Ustavni sud srušio srž Zakona o osobnoj asistenciji, ali bilo je i problema oko isplate inkluzivnog dodatka. Današnja odluka Upravnog suda bila je samo točka na i. Oporba već neko vrijeme traži njegovu smjenu. Kažu kako je unio kaos u sustav socijalne skrbi. Činjenica je da se on primio u koštac s ovim iznimno zahtjevnim resorom kao mlad čovjek bez iskustva i sad je ta priča došla svom kraju.

Kako su na novu smjenu u vladi reagirali koalicijski partneri?

Oni kažu kako ih je premijer obavijestio o ovim novostima prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća. Sutra će se održati i koalicijski sastanak. Danas nisu davali službene izjave, a neslužbeno poručuju kako prihvaćaju ovu odluku premijera te da je riječ o resoru koji je u nadležnosti HDZ-a te da od novog ministra očekuju da uvede reda.

Već se zna i tko će naslijediti Piletića - zašto baš Alen Ružić i ima li on ikakvog iskustva u ovom resoru?

Riječ je o čovjeku koji vodi jedan od pet najvećih bolničkih sustava u hrvatskoj. Očito ima iskustva u upravljanju, ali nema iskustva u resoru koji ide. Prije se spominjao kao mogući nasljednik ministra obrazovanja, ali sada će preuzeti Piletićev resor. Riječ je o iznimno zahtjevnom resoru koji obuhvaća više elemenata od sustava socijalne skrbi do mirovinskog sustava. Prije kad se spominjao mogući nasljednik Piletića, spominjali su se HDZ-ovi "teškaši", ljudi koji bi imali stranačku podršku, ali premijer se odlučio na ovo brže rješenje.

Kakva je daljnja procedura, kad bi Ružić mogao biti potvrđen za novog ministra?

Procedura je tu jasna. Novi ministar mora proći nadležne saborske resore, a potom biti i potvrđen u Saboru. Tu neće biti problema s obzirom da su tu partneri uz HDZ, a HDZ ima većinu. Do izglasavanja bi trebalo doći idući tjedan s obzirom da ovaj tjedan nema saborskog zasjedanja. Ministar Piletić ide u saborske klupe.