Tko je novi ministar? Alen Ružić izgubio na izborima, ali osvojio simpatije usporedbom s Baby Lasagnom

Kardiolog Alen Ružić aktualni ravnatelj KBC-a Rijeka, nekadašnji HDZ-ov kandidat za primorsko-goranskog župana, naslijedit će Marina Piletića na funkciji ministra rada i socijalne skrbi. Alen Ružić liječnik je, sveučilišni nastavnik i znanstvenik iz Rijeke s dugogodišnjim iskustvom upravljanja velikim sustavima u zdravstvu, znanosti i visokom obrazovanju. Specijalist je interne medicine i kardiologije, s posebnim interesom za bolesti srca i krvnih žila. Ima suprugu Tonku.

Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Osijeku, a akademsku karijeru razvio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je redoviti profesor u trajnom izboru. Obnašao je niz vodećih akademskih i upravljačkih dužnosti, uključujući prorektora za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci te pomoćnika rektorice za biomedicinu i zdravstvo.

Od 2020. godine ravnatelj je Kliničkog bolničkog centra Rijeka, a od 2022. predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Rijeka. Autor je više od 60 znanstvenih i stručnih radova te koautor brojnih sveučilišnih udžbenika, voditelj više kolegija i mentor diplomskih i doktorskih radova.

Usporedio se s Baby Lasagnom

Dobitnik je brojnih nagrada iz područja struke i znanosti, a studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci 2020. godine izabrali su ga za najboljeg nastavnika. Aktivno sudjeluje u međunarodnim znanstvenim i obrazovnim mrežama te govori engleski i talijanski jezik.

Kao kandidat za primorsko - goranskog župana ozbiljno je ugrozio dugogodišnju vladavinu SDP-a na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Naime, u prvom krugu Ivica Lukanović osvojio je 33,48 posto glasova (33.372 glasa) dok je Alen Ružić imao 26,56 posto glasova (26.479 glasova). U drugom krugu pobijedio je Ivica Lukanović s 38 tisuća glasova, a Ružić je dobio povjerenje 33 tisuće sugrađana, odnosno oko 47 posto.

Nakon poraza objavio je simpatičnu objavu na društvenim mrežama. Usporedio se s Baby Lasagnom, drugoplasiranim na Eurosongu 2024. godine.

“Dragi prijatelji, imam potrebu zahvaliti vam na mnoštvu divnih poruka i komentara nakon završetka izbora. I porazi su sastavni dio života, ali ono što ostaje je zadovoljstvo što smo bili dio jedne pozitivne priče. Sada znam kako se Baby Lasagna osjećao nakon Eurosonga”, poručio je Ružić na društvenim mrežama te objavio fotografiju sebe i Baby Lasagne.

