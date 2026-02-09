Dajana Šošić o detaljima smjene Marina Piletića ispred HDZ-a

ZNALO SE DA SE NEŠTO KUHA /

Marin Piletić više neće biti ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Tijekom poslijepodneva Plenković i Piletić kasnili su na sjednicu Predsjedništva HDZ-a pa je bilo jasno da se nešto kuha. Piletiću su očito presudile sudske odluke. Reporterka Dajana Šošić javila se ispred HDZ-a i pojasnila detalje oko smjene ministra i njegovog nasljednika Alena Ružića. Više u videu...