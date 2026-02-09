Sanja je umrla lani, u 43. godini. Nikad nije dočekala inkluzivni dodatak! Majka: 'Štošta bih joj priuštila'

SRAM GA MOŽE BITI!' /

Nepravomoćna presuda Upravnog suda u Zagrebu otvorila je novo poglavlje u slučaju inkluzivnog dodatka i zadala ozbiljan udarac sustavu socijalne skrbi. Sud je presudio da država mora isplatiti inkluzivni dodatak nasljednicima osoba koje su umrle čekajući rješenje, iako je prema zakonu ono trebalo biti doneseno u roku od 15 dana. Procjenjuje se da bi se presuda mogla odnositi na oko 15 tisuća slučajeva.

Jedan od takvih slučajeva je i obitelj Rubel iz Slavonskog Broda. Sanja Rubel preminula je prošle godine u 43. godini života od karcinoma. Inkluzivni dodatak čekala je gotovo godinu dana, a rješenje je stiglo tek pet dana prije njezine smrti. Isplata je potom obustavljena.

„Znate što, najsretnija bih bila da je ona meni živa. Svima nam treba novac, ali meni nitko moje dijete ne može namiriti“, kaže Sanjina majka Jadranka Rubel. Dodaje kako je obitelj bila iscrpljena dugotrajnim liječenjem i neizvjesnošću:

„Jako, jako boli. Štošta bi tom svom djetetu priuštio, ali ne možeš. Ne možeš ni stalno posuđivati. Ja sam mislila da će moja Sanja ozdraviti i da mi inkluzivna pomoć neće trebati.“ Obitelj Rubel, prema presudi, trebala bi dobiti oko četiri tisuće eura.

Oko 15 tisuća sličnih slučajeva

Prema procjenama, tisuće ljudi umrle su čekajući rješenja o inkluzivnom dodatku, mjesečnoj novčanoj naknadi namijenjenoj osobama s invaliditetom, koja je zamijenila ranije oblike pomoći. Samo Upravnom sudu u Zagrebu podnesena je 291 tužba vezana uz ovaj dodatak.

Sud je u oglednom sporu zaključio da prava ne prestaju smrću osobe koja je zatražila inkluzivni dodatak, već prelaze na njezine nasljednike. Time je ocijenjeno da je sustav socijalne skrbi ostvarivao korist vlastitim nepoštivanjem zakonskih rokova.

Odvjetnik Vlado Rebić, koji zastupa nasljednike, ističe da je sud ovom presudom jasno poručio da je dosadašnja praksa bila pogrešna.

„Sud je dao do znanja da prava ne prestaju smrću osobe koja ih je zatražila. Njihovi nasljednici imaju pravo na isplatu. Mi tek sada intenzivno počinjemo raditi na ovim predmetima“, rekao je Rebić. Presuda će se primjenjivati i na slične slučajeve, iako je zasad nepravomoćna jer je tuženik uložio žalbu.

Kritike na račun Ministarstva

Ovo nije prva sudska odluka na štetu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ustavni sud je u prosincu prošle godine jednoglasno ukinuo ključne diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

Članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba Sanja Šutej oštro je kritizirala rad Ministarstva: „Ako je ministar rekao da je njegovo ministarstvo najviše ‘zaradilo’, onda je zaradilo na bolesnima i nemoćnima. Neka ga bude sram.“

Ministar Marin Piletić ranije je poručivao da je spreman ispraviti nepravde, pa i snositi političku odgovornost, no unatoč tome problemi u resoru ostaju.