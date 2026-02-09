Hrvatska policija zvoni na uzbunu! Šokantni su novi podaci o zlostaljanju djece na internetu

Stigli su zabrinjavajući podaci o online zlostavljanju djece uoči Dana sigurnijeg interneta koji se obilježava svake godine, drugog utorka u veljači. Samo prošle godine policija je zabilježila 4000 kaznenih djela na štetu djece, pa su krenuli u novi projekt kako bi osvijestili roditelje, ali i djecu o sve većem problemu među mladima.

Hrvatska policija pokrenula je projekt naziva "#sigurnionline" kao dio velike Europolove akcije koja se provodi u čak 170 zemalja svijeta.

O novim trendovima i opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama razgovarali smo s Nikolinom Požar Grubišić, voditeljicom Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži PU zagrebačke.

Zabrinjavajući trend porasta spolnog zlostavljanja

"Današnjim danom Ministarstvo unutarnjih poslova na nivou cijele Republike Hrvatske započinje s projektom s prvenstvenim ciljem zaštite naše djece, roditelja i stručnjaka kako bi se upoznali sa svim rizičnim faktorima i opasnostima na internetu, odnosno društvenim mrežama", pojasnila je Požar Grubišić.

Dok javnost posljednjih mjeseci najviše svjedoči verbalnom i fizičkom nasilju među mladima, policijski podaci ukazuju na opasniji trend. "Nama kroz statistiku je zabrinjavajući upravo trend porasta spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem društvenih mreža", istaknula je Požar Grubišić.

Ono što posebno zabrinjava jest činjenica da su počinitelji takvih djela često također djeca. "Skoro 20 posto kaznenih djela koje djeca čine međusobno upravo su takva kaznena djela", otkrila je, dodajući kako je to fenomen koji pogađa i dječake i djevojčice.

Prema riječima voditeljice Odjela za maloljetničku delinkvenciju, niti jedan spol nije pošteđen, iako se načini zlostavljanja razlikuju. Djevojčice su najčešće žrtve klasičnog spolnog zlostavljanja, dok se dječaci suočavaju s drugim oblicima iskorištavanja i ucjena.

Kao ključni korak u borbi protiv online nasilja, policija najavljuje intenzivne edukacije koje će se provoditi u školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama diljem zemlje. Programi su namijenjeni djeci, ali i roditeljima te stručnom osoblju. "Savjet roditeljima je da se odazovu tim edukacijama, da poslušaju sve o rizičnim faktorima i opasnostima te da o svemu tome porazgovaraju sa svojom djecom", zaključila je Požar Grubišić.