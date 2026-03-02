Predstavljamo dr. Dominika Thora koji će redefinirati budućnost zdravlja i dugovječnosti

Prvi Game Changer Švicarska, koji će se održati 13. ožujka, na pozornicu s ponosom dovodi dr. Dominika Thora – predvodnika budućnosti znanosti o dugovječnosti, obrazovanja i globalnih standarda.

Doktor Thor je predsjednik Geneva College of Longevity Science - prve visokoobrazovne institucije na svijetu posvećene isključivo znanosti o dugovječnosti - i jednog od vodećih globalnih glasova koji oblikuju budućnost medicine dugovječnosti, inovacija i obrazovanja. Sa sjedištem u Ženevi, GCLS provodi izvršne i medicinske obrazovne programe te globalno surađuje s akademskim institucijama, kliničarima i liderima industrije.

Kao predsjednik GCLS-a, dr. Thor stoji na čelu povijesne promjene u medicini i društvu - prijelaza s liječenja bolesti na aktivno produljenje zdravog ljudskog životnog vijeka. Kroz izvršne i medicinske obrazovne programe pomaže u stvaranju nove generacije liječnika, znanstvenika i lidera spremnih za svijet u kojem dugovječnost postaje jedna od ključnih sila 21. stoljeća.

Kao profesor farmacije i gostujući profesor na Sveučilištu medicine i farmacije "Carol Davila", te predsjedavajući GCLS Semester Symposiuma, dr. Thor ima ključnu ulogu u uspostavljanju globalnih standarda u obrazovanju o dugovječnosti i unapređenju integracije znanosti, tehnologije i kliničke prakse.

Njegov rad povezuje akademsku zajednicu, zdravstveni sektor i industriju - ubrzavajući transformaciju dugovječnosti iz nastajuće znanosti u globalnu medicinsku i gospodarsku stvarnost.

Idealan panelist

Upravo zato, dr. Thor idealan je panelist za premijernu Game Changer konferenciju u Zurichu na kojoj će se okupiti donositelji odluka, investitori i istraživači kako bi se bavili Health-Tech temama koje će oblikovati tržište i društvo:

Longevity & Biohacking: Budućnost preventivne biologije.

Biotech & Life Sciences: Skalabilna rješenja za globalne izazove.

Digital Health & Transformacija: Gdje se softver susreće sa sistemskim pristupom.

Healthcare Finance: Strateški kapital za kompleksna tržišta.

Infrastruktura: Temelj za sljedeći ciklus razvoja.

Oni koji razumiju dugovječnost neće samo produljiti život - redefinirat će budućnost zdravlja, društva i ljudskog potencijala!

