Počinje nova era! 'Ovo je najveća promjena koju je naš sport vidio'

Ušli smo u prvi tjedan nove sezone Formule 1, a uzbuđenje je na vrhuncu. Novi bolidi, motori i momčadi spremni su za spektakl u Australiji. Lando Norris brani naslov, Red Bull debitira sa svojim motorom, a Ferrari i Mercedes prate svaki potez. Melbourne će već u prvom vikendu pokazati tko je spreman dominirati. Prilog Helene Barić.

Nova sezona Formule 1 donosi više promjena nego ikad - potpuno novi bolidi i motori, čak 11 momčadi na startu i nova utrka - ona u Madridu. Bolidi sada koriste gotovo jednak omjer električne i klasične snage, na 100% održivom gorivu. DRS je povijest, a umjesto njega vozači imaju overtake mode - dodatni električni poticaj za pretjecanja.

"Mislim da je ovo najveća promjena pravila koju je naš sport ikad vidio, barem u moje vrijeme, ali svaki put kad dođe do prelaska na nova pravila, to je ogroman izazov. Svi kreću od nule. Zato se stvarno izjednačavaju šanse, a onda sve ovisi o razvoju", kazao je Lewis Hamilton.

Britanac Lando Norris dolazi s jasnim ciljem - obraniti naslov i potvrditi status najboljeg vozača svijeta. "Uvijek je najveći cilj pokušati osvojiti prvenstvo. To je, naravno, cilj naše momčadi, ali i moj cilj kao vozača. Znam koliko je to teško, pa se sada fokusiram na početak. Pokušati skupiti što više bodova u svakoj utrci", riječi su branitelja naslova.

18-godišnji Britanac Arvid Lindblad iz Racing Bullsa postaje jedan od najmlađih vozača u povijesti i jedini rookie na gridu. "Oduvijek sam sanjao da postanem vozač Formule 1, pa je činjenica da se taj san sada ostvaruje, nešto zaista posebno", kaže 18-godišnjak.

No dolazak timova u Australiju otežan je zbog zatvaranja zračnog prostora na Bliskom Istoku. Postale su upitne i utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, ali predsjednik FIA-e poručuje da se provode sve potrebne procjene te da je sigurnost na prvom mjestu.

Red Bull prvi put dolazi s vlastitim motorom, Hamilton će loviti osmu titulu, dok Ferrari čeka priliku nakon gotovo 20 godina. Prvi put će na stazi biti momčadi Audija i Cadillaca - za čijim će volanom biti veterani Perez i Bottas. Melbourne će pokazati tko ima pole poziciju nove ere.