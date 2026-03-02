Nevjerojatni podaci otkrivaju što vozači Formule 1 doista proživljavaju: Po utrci gube i do pet kilograma

Formula 1 na prvi pogled izgleda kao glamurozan svijet brzine, tehnologije i pobjedničkog šampanjca. No, iza blještavila kamera i urlika motora krije se brutalna stvarnost. Vozači su vrhunski sportaši gurnuti do krajnjih granica fizičke i mentalne izdržljivosti, a brojke koje opisuju njihove napore često su nevjerojatnije od samih utrka. Od G-sila koje prijete slomiti kosti do gubitka kilograma ravnog maratonu, ovo je svijet Formule 1 kakav rijetko viđamo.

Ljudsko tijelo na rubu izdržljivosti

Jedan od najšokantnijih podataka jest količina tjelesne mase koju vozači izgube tijekom samo jedne utrke. U prosjeku, unutar dva sata, vozač izgubi između dva i četiri kilograma, prvenstveno zbog dehidracije. Temperature u kokpitu redovito premašuju 50 °C, a uz vatrostalno odijelo i minimalan protok zraka, tijelo se pretvara u stroj za znojenje. Na stazama s ekstremnom vlagom, poput Singapura, taj gubitak može doseći i pet kilograma. Zbog toga je hidracija ključan dio pripreme, a vozači se važu odmah nakon izlaska iz bolida, ne samo radi zdravstvene provjere, već i kako bi se osiguralo da su unutar propisanih pravila o minimalnoj težini.

Ipak, najveći fizički izazov predstavljaju G-sile. Dok u svakodnevnom životu jedva osjetimo silu koja nas pritišće u sjedalo automobila, vozači Formule 1 konstantno trpe sile između četiri i šest G. U brzim zavojima, bočne sile njihovu glavu i tijelo čine pet do šest puta težima. Primjerice, glava s kacigom, teška oko šest kilograma, na vrat vozača stvara pritisak veći od 30 kilograma. Prilikom kočenja, sile mogu doseći i 6 G, što je David Coulthard opisao kao osjećaj „kao da vas je netko maljem udario u leđa”. U slučaju sudara, brojke postaju zastrašujuće. Romain Grosjean preživio je udar od 67 G u Bahreinu 2020., dok je Max Verstappen u Silverstoneu izdržao udarac od 51 G.

Oprema kao druga koža

Kako bi izdržali ove nevjerojatne uvjete, vozači se oslanjaju na tehnološki naprednu opremu koja je čudo inženjerstva. Njihova trkaća odijela izrađena su od vatrostalnog materijala Nomex i teže tek oko kilogram i pol. Sastoje se od tri sloja i mogu izdržati temperature do 840 °C punih 12 sekundi, pružajući ključnu zaštitu u slučaju požara. Kaciga, izrađena od karbonskih vlakana, teži samo oko 1,25 kilograma, no pod utjecajem G-sila osjećaj na vratu je kao da nosi sedam ili osam kilograma.

Pravila o težini ne odnose se samo na opremu, već i na same vozače i bolide. Minimalna težina bolida bez goriva iznosi 798 kilograma, dok vozač s kompletnom opremom mora težiti najmanje 80 kilograma. Ako je vozač lakši, u kokpit se dodaje balast kako bi se osigurala ravnopravnost među timovima i spriječilo da lakši vozači imaju nepravednu prednost.

Brojke koje oduzimaju dah

Brzina je, naravno, srž Formule 1. Iako bolidi nisu najbrži na ravnim dionicama u usporedbi s nekim drugim serijama poput IndyCara, njihova aerodinamika i sposobnost prolaska kroz zavoje čine ih superiornima na stazi. Službeni rekord za najveću brzinu postignutu u utrci drži Valtteri Bottas, koji je 2016. u Meksiku dosegnuo 372,5 km/h. Neslužbeni rekord postignut je na testiranju, kada je Hondin bolid na slanim poljima Bonnevillea jurio nevjerojatnih 397,36 km/h. Ubrzanje je jednako impresivno: od nula do 100 km/h za otprilike 2,5 sekunde, a do 200 km/h za manje od pet sekundi.

Uz brzinu, tu su i drugi fascinantni podaci. Tijekom utrke, srce vozača kuca prosječno između 160 i 180 otkucaja u minuti, slično kao kod maratonaca. Da bi usporili bolid, na papučicu kočnice moraju primijeniti silu od 100 do 150 kilograma, i to stotinama puta tijekom utrke. Čak i zaustavljanje u boksu pomiče granice mogućeg; rekord za najbržu promjenu guma drži McLaren s vremenom od nevjerojatnih 1,80 sekundi.

Sve ovo pokazuje da je Formula 1 puno više od vožnje u krug. To je simfonija ljudske izdržljivosti, vrhunskog inženjerstva i strategije u kojoj svaki detalj, od težine vozača do tisućinke sekunde u boksu, odlučuje o pobjedi ili porazu.

