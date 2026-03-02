FREEMAIL
ZANIMLJIV IZBOR /

Stigle su prognoze: Evo tko je favorit ovogodišnje Eurovizije!
Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nakon što je Finska odlučila da će ih na Euroviziji u Beču ove godine predstavljati Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom 'Liekinheitin', prema prognozama imaju značajnu prednost

2.3.2026.
16:07
Hot.hr
Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/Shutterstock Editorial/Profimedia
Energična pjesma "Liekinheitin" kojom su Linda Lampenius i Pete Parkkonen osvojili finski nacionalni izbor za Euroviziju značajno je promijenila stanje u prognozama.

Odmah po završetku finskog nacionalnog natjecanja, pjesma "Liekinheitin" skočila je na prvo mjesto te je trenutno glavni favorit za pobjedu na 70. izdanju Eurovizije.

Ima 19 posto šanse za pobjedu u maju, a prate je Grčka koju predstavlja Akylas s pjesmom "Ferto", dok je na trećem mjestu Danska koju predstavlja Søren Torpegaard Lund s numerom "Før vi går hjem".

Nakon što je prošle godine Erika Vikman svojom energičnom metal pjesmom "ICH KOMME" ostavila značajan trag te osvojila 11. mjesto, ova pjesma koja spaja elemente rocka, klasične i plesne glazbe možda Euroviziju odvede i u Finsku.

Tko su Linda Lampenius i Pete Parkkonen?

Plavokosa glazbenica širom svijeta je najpoznatija kao klasična violinistica.

Glazbena priča Linde Lampenius počela je još 1978. godine kada se kao 8-godišnja djevojčica pridružila Helsinškom juniorskom gudačkom orkestru. Još kao tinejdžerica bila je turneji po Sjevernoj Americi, Europi i Aziji. Klasični solo album ju je učinio najprodavanijom finskom klasičnom umjetnicom svog vremena.

Pete Parkkonen je postao poznat široj publici putem TV emisije "Idoli", gdje je 2008. godine završio treći. Premda nije pobijedio, glazbeni mu je show donio veliku slavu te je od tada objavio nekoliko albuma.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon žohara i pauka, sad je na njega došao red: Izlegao se u bestežinskom stanju

 

 

EurovizijaEurosongGlazbaFinska
