Trump najavio veliki val napada na Iran! 'Nismo ih još ni počeli snažno gađati'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je najavio da "veliki val" napada na Iran tek slijedi.

"Nismo ih još ni počeli snažno gađati. Veliki val se još nije ni dogodio. Velik dolazi uskoro", rekao je Trump CNN-u, dodajući da mu nije jasno tko trenutačno vlada Iranom nakon što je u napadu ubijen vrhovni vođa Ali Hamenei.

"Ne znamo tko je sada vodstvo. Ne znamo koga će izabrati", rekao je republikanac.

Je li moguća promjena režima?

Reuters u nedjelju piše da su mnogi američki dužnosnici skeptični oko ideje da se vojnom operacijom nad Islamskom republikom može promijeniti njezin režim.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u nedjelju je rekao da je da je moguće da novi vrhovni vođa Irana bude imenovan unutar nekoliko dana, nakon što je u subotu ubijen Hamenei, čelnik Irana od 1989. godine.

