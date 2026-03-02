FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TEK SLIJEDI' /

Trump najavio veliki val napada na Iran! 'Nismo ih još ni počeli snažno gađati'

Trump najavio veliki val napada na Iran! 'Nismo ih još ni počeli snažno gađati'
×
Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Zuma Press/Profimedia

'Ne znamo tko je sada vodstvo. Ne znamo koga će izabrati', rekao je republikanac

2.3.2026.
17:27
Hina
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Zuma Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je najavio da "veliki val" napada na Iran tek slijedi. 

"Nismo ih još ni počeli snažno gađati. Veliki val se još nije ni dogodio. Velik dolazi uskoro", rekao je Trump CNN-u, dodajući da mu nije jasno tko trenutačno vlada Iranom nakon što je u napadu ubijen vrhovni vođa Ali Hamenei. 

"Ne znamo tko je sada vodstvo. Ne znamo koga će izabrati", rekao je republikanac. 

Je li moguća promjena režima? 

Reuters u nedjelju piše da su mnogi američki dužnosnici skeptični oko ideje da se vojnom operacijom nad Islamskom republikom može promijeniti njezin režim. 

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u nedjelju je rekao da je da je moguće da novi vrhovni vođa Irana bude imenovan unutar nekoliko dana, nakon što je u subotu ubijen Hamenei, čelnik Irana od 1989. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rakić komentirala stanje na Bliskom istoku: 'Karte drži Trump, a njega je teško slijediti u odlučivanju'

SadIranDonald Trump
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx