Američki general upozorava: 'Ovo neće završiti preko noći, bit će još žrtava'

Trebat će vremena da se postignu vojni ciljevi SAD-a u Iranu te se očekuju nove američke žrtve, rekao je u ponedjeljak general Dan Caine, načelnik združenog stožera, trećeg dana napada SAD-a i Izraela na Iran i odgovora Teherana diljem Bliskog istoka.

Izraelsko-američki rat protiv Islamske Republike u ponedjeljak se proširio te mu se ne nazire kraj, piše Reuters. Američka vojska objavila je da je kuvajtska protuzračna obrana greškom oborila tri američka borbena zrakoplova F-15E.

"Ovo nije jednokratna operacija koja se završava preko noći. Za postizanje vojnih ciljeva povjerenih CENTCOM-u i Združenim snagama bit će potrebno određeno vrijeme, a u nekim će slučajevima to biti težak i mukotrpan posao”, rekao je Caine novinarima.

'Neće biti beskonačno'

Dodao je da Sjedinjene Države nastavljaju slati dodatne trupe na Bliski istok, čak i nakon masovnog gomilanja vojnih snaga.

Caineova izjava dolazi dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump sugerirao da bi napadi na Iran mogli trajati iduća četiri tjedna.

U ponedjeljak je poginuo četvrti američki vojnik od početka napada na Iran. Vojne snage SAD-a istovremeno su presrele stotine balističkih raketa usmjerenih na američke mete i partnere u regiji.

Tijekom iste konferencije za novinare američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da vojne operacije protiv Irana neće postati „beskonačan rat”, iako je i on naglasio da operacija neće biti gotova preko noći. Hegseth je rekao da je cilj uništiti projektile, mornaricu i ostalu sigurnosnu infrastrukturu Irana.

"To nije Irak. Neće biti beskonačno”, rekao je Hegseth, aludirajući na američku okupacija Iraka koja je trajala više od osam godina.

Vodstvo Irana ne planira odstupiti

Trump, republikanac koji se proglašavao protivnikom intervencionizma te se prije povratka u Bijelu kuću hvalio kao jedini predsjednik koji "nije započeo nijedan novi rat”, u subotu je s Izraelom pokrenuo kampanju protiv Irana, desetljećima najvećeg suparnika SAD-a na Bliskom istoku.

Klerikalno vodstvo Irana ne pokazuje nikakve znakove da će odstupiti s vlasti usprkos američko-izraelskim napadima. Vojni stručnjaci ističu da američka i izraelska zračna premoć, bez kopnenih snaga, neće biti dovoljna da ih se svrgne. U međuvremenu stižu izvješća o velikom broju poginulih Iranaca, uključujući na civilne ciljeve, piše Reuters.

