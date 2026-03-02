Bliski istok gori, rat u Ukrajini ne prestaje! Hrvati: 'Bliži se kraj ovog nakaradnog svijeta'

Treći je dan rata u Iranu, a Putinova 'specijalna vojna operacija' u Ukrajini traje više od četiri godine i nitko nema pojma kada će rat prestati.

Na izraelsko-američke napade Teheran je ubrzo odgovorio, i to lansiranjem balističkih projektila prema Izraelu te američkim vojnim bazama u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu. A onda je izbio sukob Izraela i Hezbollaha.

Iranski Crveni polumjesec objavio je nove podatke o broju stradalih u zračnim napadima koje su izvele američke i izraelske snage širom zemlje. U službenom priopćenju ove humanitarne organizacije stoji: "Najmanje 555 osoba ubijeno je u američko-izraelskim napadima diljem zemlje." Navode kako je na meti napada bilo više od 130 gradova diljem Irana.

U jeku dramatičnih događaja, na Facebook stranici RTL Danas čitatelje smo pitali kako gledaju na trenutačnu situaciju u svijetu. Odgovori odražavaju zabrinutost, ogorčenost, ali i određenu dozu rezignacije.

Hrvati zabrinuti za čovječanstvo

„Ne bude Bog još dugo trpio ovo zlo. Kad On kaže dosta, onda znate da je kraj“, poručuje Tomislav, izražavajući uvjerenje da će, unatoč svemu, doći do svojevrsne više pravde.

Ninoslav situaciju vidi kao odraz društva u cjelini. „Situacija u svijetu je slika svih nas. Takvi su danas ljudi. Obični građani“, napisao je.

Dio komentatora problem vidi u političkom vodstvu. Jurica predlaže uvođenje dobne granice za najviše državne funkcije. „Treba uvesti dobnu granicu za vodstvo, predsjednika, do 50 godina. Poslije 50-e ne bi se smjelo ni kandidirati“, smatra on.

Marin je situaciji pristupio s dozom crnog humora: „Hrvatska ne treba brinuti za treći svjetski rat. Mi smo još uvijek u Drugom“, našalio se.

Alen pak upozorava na paradoks suvremenog svijeta. „Čudimo se prirodnim katastrofama, a sami sebe uništavamo mnogo više. Ljudi su najveća živina na svijetu“, napisao je.

Najopsežniji komentar ostavila je Andrijana, koja oštro kritizirala političke elite. "Stare prdonje vode ovaj svijet. Njihovo vrijeme je prošlo i sad im je jedino bitno da im ime ostane upisano u povijesti, nažalost. Igraju se svijetom kao da je šah, a nitko nije svoga sina poslao u rat iako smatraju da je rat jedino rješenje. Vjeruješ starijima jer kao imaju više iskustva, odvest će te u "bolji svijet", a oni te odvedu u rat. Sve je to meni jako ružno i tužno", piše Andrijana.

Dražen pak zaključuje kratko i pesimistično: „Bliži se kraj ovog nakaradnog svijeta.“

POGLEDAJTE VIDEO: Letica za RTL Danas: 'Iranske službe su zakazale, meta je bila laka! Hamenei nije imao nikakve šanse'