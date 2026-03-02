Vrhunac ironije? Evo što će se dogoditi ako se Iran povuče sa Svjetskog prvenstva

Nakon napada Sjedinjenih Američkih Država na njihov teritorij, Iran prijeti povlačenjem s ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u nogometu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon eskalacije vojnog sukoba, američkih i izraelskih zračnih napada u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei te iranskih osvetničkih udara na vojne baze diljem Bliskog istoka, sudjelovanje iranske nogometne reprezentacije na najvećoj svjetskoj smotri postalo je krajnje neizvjesno, a predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, nije skrivao pesimizam:

"Nakon ovih napada, teško je gledati na Svjetsko prvenstvo s nadom. Malo je vjerojatno da ćemo sudjelovati, ali konačnu odluku donijet će najviši državni sportski dužnosnici", izjavio je za iranske medije. Dok se situacija na terenu mijenja iz sata u sat, a iranska nogometna liga je suspendirana, u uredima FIFA-e već se razmatraju potencijalna rješenja. A jedno od njih nosi sa sobom nevjerojatnu geopolitičku ironiju.

Tko čeka da odustanu?

Pravila Svjetske nogometne federacije (FIFA) za ovakve izvanredne situacije su jasna. U članku koji regulira natjecanje stoji: "Ako se bilo koji Savez sudionik povuče i/ili bude isključen, FIFA će o tome odlučiti prema vlastitom nahođenju i poduzeti sve mjere koje smatra potrebnima." U praksi to znači da će se, ako vrijeme dopusti, upražnjeno mjesto popuniti "nominiranom zamjenom", što je najčešće najbolje rangirana reprezentacija iz iste konfederacije koja se nije uspjela kvalificirati.

U azijskim (AFC) kvalifikacijama, dva su glavna kandidata isplivala na površinu. Prvi i najizgledniji su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE). Oni su u svojoj kvalifikacijskoj skupini završili odmah iza Irana i Uzbekistana, ali su kasnije u dodatnom doigravanju ispali upravo od drugog kandidata, Iraka.

Druga opcija je Irak, koji je pobjedom nad Emiratima osigurao mjesto u interkontinentalnom doigravanju gdje krajem ožujka igra protiv pobjednika susreta Bolivije i Surinama. FIFA bi, u slučaju odustajanja Irana, mogla donijeti brzu odluku i izravno promovirati Irak na Mundijal, a upražnjeno mjesto u doigravanju dodijeliti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Glavni tajnik FIFA-e Mattias Grafstrom poručio je samo da je "prerano za detaljne komentare", ali da se razvoj situacije pažljivo prati te da je fokus na sigurnosti svih sudionika.

Povijesna ironija

Iako bi zamjena Irana Irakom također imala političke konotacije, odlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata na Svjetsko prvenstvo umjesto Irana bio bi vrhunac povijesne ironije i simbolički čin koji nadilazi sport. Odnosi dviju zemalja desetljećima su opterećeni dubokim neprijateljstvom i nepovjerenjem, a eventualna nogometna zamjena predstavljala bi sol na otvorenu ranu Teherana iz nekoliko ključnih razloga.

Kao prvo, dvije države vode dugogodišnji teritorijalni spor oko tri strateški važna otoka u Perzijskom zaljevu: Velikog i Malog Tunba te Abu Muse. UAE tvrdi da ih Iran okupira još od 1971. godine, dok ih Iran smatra neodvojivim dijelom svog teritorija. Drugi razlog je takozvani "rat imenima". Odnosi su toliko zatrovani da je Iran 2013. godine zabranio svojim nogometašima igranje u ligi UAE-a nakon što su je Emirati preimenovali u "Arabian Gulf League" (Arapska zaljevska liga). Za Iran postoji isključivo naziv "Perzijski zaljev" i svako drugo imenovanje smatraju povijesnim revizionizmom i provokacijom.

Treći, i možda najvažniji, sloj ironije leži u Abrahamovom sporazumu iz 2020. godine, kojim su Ujedinjeni Arapski Emirati normalizirali odnose s Izraelom. Iran je taj čin proglasio "izdajom islama i palestinskog pitanja". Sada bi se dogodilo da država koja je sklopila mir s najvećim iranskim neprijateljem (Izraelom) profitira upravo zbog rata koji je Iran poveo protiv tog istog neprijatelja i njegovog saveznika SAD-a.

Konačno, u trenutnom sukobu, UAE su se ponovno našli na prvoj crti. Iran je izveo napade na američke vojne ciljeve u regiji, a protuzračna obrana Emirata morala je presretati iranske dronove. To znači da bi na Svjetsko prvenstvo, umjesto Irana, otišla zemlja koju Iran u ovom trenutku i vojno napada.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas donosi najavu sjajnog intervjua Marka Ančića koji je dao Vehmiru Džakmiću