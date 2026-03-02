FREEMAIL
STRAVA

Horor u Iranu, ubijeno 20 odbojkašica i trener: 'Napali su sportsku dvoranu'

Horor u Iranu, ubijeno 20 odbojkašica i trener: 'Napali su sportsku dvoranu'
Foto: olga Yastremska/Alamy/Profimedia

Nakon napada oglasila se Svjetska odbojkaška federacija

2.3.2026.
14:30
M.G.
olga Yastremska/Alamy/Profimedia
U raketnom napadu na sportsku dvoranu na jugu Irana poginulo je 20 odbojkašica i trener, objavio je iranski TV kanal "Al Mayadeen".

"Dvadeset odbojkašica poginulo je u izraelskom napadu usmjerenom na sportsku dvoranu u gradu Lamerd, u pokrajini Fars", navela je ta televizija.

Svjetka odbojkaška federacija (FIVB) oglasila se priopćenjem nakon napada.

„FIVB je šokiran i izuzetno zabrinut izvješćima da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo živote zbog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i u široj regiji. Izražavamo najdublju sućut obiteljima žrtava i svima pogođenima ovom krizom koja se razvija. Osim toga, deseci tisuća članova naše velike odbojkaške obitelji u regiji su raseljeni i suočavaju se s vrlo neizvjesnom budućnošću. FIVB se sada fokusira na osiguravanje sigurnosti svih odbojkaša, trenera, trenerskog osoblja i volontera koji se nalaze ili borave u regiji koja je sada uhvaćena u sukob. FIVB je formirao posebnu radnu skupinu kako bi ubrzao ovaj humanitarni rad u stvarnom vremenu, surađujući s vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim tijelima".

"FIVB snažno vjeruje u važnost suradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu s tim vrijednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rješenja", zaključuje se.

