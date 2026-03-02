Stotine Iranaca u strahu bježe u Tursku: 'Svi su preplašeni, čuju se bombardiranja'

Stotine Iranaca u ponedjeljak poslijepodne prešle su granicu s Turskom dok se američko-izraelski rat protiv Irana širi, rekao je Reutersu jedan od njih, a ostali koji postupno stižu pripovijedaju o strahu koji vlada u Teheranu i o redovima na benzinskim postajama.

Jutros su turske vlasti izvijestile da su jednodnevni putnički prelasci na trima tursko-iranskim graničnim prijelazima obustavljeni u oba smjera, a Turska dopušta ulazak samo svojim državljanima i državljanima trećih zemalja koji ulaze u Tursku.

U nedjelju je dio putnika Reutersu rekao da su neki iranski državljani spriječeni u nastojanju da prijeđu u Tursku. No do ponedjeljka poslijepodne Iranci su počeli prelaziti u Tursku na graničnom prijelazu Kapikoy u turskoj provinciji Van, jednom od glavnih kopnenih prijelaza između Turske i Irana.

'Svi su preplašeni'

"Situacija u Teheranu već je teška", rekao je muškarac koji je stigao iz iranske prijestolnice, odbivši otkriti svoje ime, no kazao je da su mu u Istanbulu supruga i djeca. "U Teheranu se događaju teške stvari, bombardiranja, svi su preplašeni."

Rekao je da je prvoga dana rata u Teheranu kupio najvažnije potrepštine za kućanstvo, no da su trgovine bile prepune ljudi.

Binali Kilic, iranski Azerbajdžanac iz područja Qazvin blizu turske granice rekao je da se život ondje nastavlja normalno, ali da je stalno bombardiranje u vojnim područjima utjecalo na živote ljudi.

"Povukli su se u sebe. Svi su u svojim domovima. Čuju se zvuci bombardiranja iz obližnjih pogođenih područja", rekao je Kilic.

"Nema problema s opskrbom hranom ni ostalim potrepštinama, jedino što brine ljude je kako nabaviti gorivo za vožnju, bez obzira na to radi li se o duljem putovanju ili kraćoj vožnji. Na benzinskim postajama su redovi“, dodao je.

Ranije je turski ministar trgovine Omer Bolat kazao kako Iran dopušta svojim građanima ulazak u Iran preko Turske te je dodao da se komercijalni teretni tranzit na sva tri ulaza nastavlja pod kontroliranim uvjetima.

"Sve naše jedinice nastavljaju obavljati svoje dužnosti u stanju visoke pripravnosti da bi se zajamčio nesmetan nastavak turskih graničnih prijelaza i trgovinskih tokova", rekao je Bolat.

