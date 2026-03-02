Već su promijenili ratovanje, a sad će i nogomet: Fabregas proučava Bodo i uvodi revoluciju

Norveški Bodo/Glimt glavna je tema među nogometnim stručnjacima koji konstantno traže inovacije u igri. Norvežani su sjajnim predstavama srušili neke od najjačih momčadi, a zaludili su i jednog nadolazećih trenerskih zvijezda.

Trener Coma, Cesc Fabregas je bio impresioniran stilom, projektom i metodama treninga Norvežana. I to toliko da je pozvao osoblje kluba da se s njima sastane i razgovara o nekim aspektima.

Kako piše Gazzetta, u petak su se 'zagrlili na ručku, dijeleći viziju'. Cesc je bio impresioniran Bodovim stilom, projektom i metodama treninga. Prije svega, tema je bila prehrana. Španjolski trener konzultirao se s Bodovim nutricionistima kako bi stvorio sustav prehrane koji bi igračima omogućio brži oporavak od ozljeda i utakmica. Na ovu temu, skandinavski klub je crpio inspiraciju iz metoda Uno X Mobility, biciklističkog WorldTeama, iz kojih je crpio temeljne uvide za sprječavanje i liječenje fizičkog stresa hranom. Istu ekipu također ima nordijski skijaški fenomen Klaebo, osvajača šest medalja u Milano Cortini, s kojim dugo radi. Uz to, Comovi igrači već su opremljeni aplikacijom koja omogućuje osoblju praćenje njihove prehrane, čak i preostalim danima te im daje preporuke o tome što jesti.

Cesc je puno razgovarao o radu s mladim igračima. Puno razgovara s njima, pomaže im da rastu i komunicira, ne prepuštajući ništa slučaju. "Da je do njega, igrao bi samo s mladim igračima", kažu.

Čak i u Norveškoj oni su glavna djelatnost projekta. Prosječna dob je oko 22 godine ili nešto više. Igraju s puno igrača do 18 godina, oko šezdeset samo u posljednjoj godini. I gotovo svi su Norvežani. I u tome postavljaju presedan.

Posljednjih dana Cesc je dao postaviti divovski ekran na trening terenu Mozzate. Cilj je izvršiti prilagodbe 'uživo' u vezi s udaljenostima, prostorima koje treba pokriti i pozicijama. Sve snimljeno dronom. To je ideja koju je Luis Enrique već predstavio u PSG-u i mogla bi pomoći u skraćivanju vremenskog okvira. Na taj način, prilagodbe i analize mogu se obaviti na licu mjesta, ne nužno na kraju treninga.

Zvuči jako jednostavno - odmah to pogledaš i, ako je potrebno, ispraviš. Vidjet ćemo kako će se u još jednom valu inovacija snaći i Martin Baturina te Ivan Smolčić koji brane boje Coma.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia o remiju Hajduka u Varaždinu