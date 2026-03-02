Hoće li napad na Iran utjecati na Europu? Stručnjak: 'Poruka je posve jasna'

SAD i Izrael napali su Iran, a o motivima napada za net.hr je govorio geopolitički analitičar Denis Avdavić.

Avdagić je u svojoj analizi, između ostalog, spomenuo da je 12-dnevni rat između Izraela i Irana vjerojatno bio test za veći napad kojem je cilj onesposobiti balističko-raketni iranski program kako bi se zaštitio Izrael, ali i oslabiti Kinu.

Iako daljnji tijek događaja nije moguće s lakoćom predvidjeti - posebno u kontekstu činjenice da je Iran na napad odgovorio napadom na zemlje u regiji pa tako i one koje nemaju američke vojne baze iz kojih su napadi pokrenuti - izvjesno je da SAD ovime pokazuje i 'tko je gazda' u svijetu:

U Iran samostalno, a kako dalje?

"Bude li iranski režim uistinu slomljen, koji je nakon toga status SAD-a? Kakav je status Kine i Rusije koje su do jučer tvrdile da hoće multipolarni svijet?", rekao je Avdagić.

"Očigledno, ovo što se događa, na neki način je pokušaj SAD-a da pojasni svijetu tko je i dalje gazda, a sve što se dogodilo u zadnjih godinu dana, u kontekstu djelovanja Trumpove administracije, mislim da je ogromna geopolitička škola za čitav svijet - svi su sada imali priliku naučiti puno više. A najbolji učenik u ovom trenutku je Europa, koja je najbolje shvatila realnost položaja i neizvršenih domaćih zadaća u toj školi, ali i mogućnosti", rekao je analitičar.

Rivalitet između SAD-a i EU-a neupitno postoji. Međutim, Avdagić podsjeća da američka Nacionalna obrambena strategija sugerira postojanje prijetnje u Europi i iz Europe koja nije u potpunosti definirana, ali je jasna: danas-sutra, nađe li se SAD u situaciji da treba pomoć, može li se osloniti na svog saveznika?

"Europa je u svojim tehničkih postignućima mogla parirati bilo kojem dijelu svijeta u proizvodnji hrane, obrazovanju, u kvaliteti života je u samom vrhu, ali ne u sigurnosti. Interes je SAD-a da Europa bude jaka. Kako smo odjednom došli do - da budemo posve jasni i iskreni - poruke koja je došla iz ove američke administracije: 'Izvolite postati partner. Ne sljedbenik, vazal ili klijent'? Kad imate situaciju da američki šef misije pri NATO-u govori da prati kolika su ulaganja, a pojavljuju se priče hoće li SAD napasti Europu?.. Jeste li ikad u povijesti vidjeli nekog, tko želi napasti nekog drugog, da mu govori 'Izvoli se naoružati'? Ne pokazuje se da je djelovanje SAD-a ikad bilo tako fer postavljeno", podsjeća Avdagić.

Nema jedinstvene vanjske politike

Europska unija, nastavlja analitičar, u ovoj konkretnoj situaciji nema mogućnost djelovanja niti vojno može parirati SAD-u.

"Tek nekolicina zemalja ima mornaricu koja svojom prisutnošću tamo može bilo što činiti. Ako isključimo Francusku i Veliku Britaniju - koja više nije članica Europske unije - tu su tek u nekoj mjeri Italija, Španjolska, Grčka možda zbog blizine, Njemačka koja je udaljenija, ali ima respektabilnu mornaricu i tu završavamo priču. Sve ostalo je daleko manje", kaže Avdagić.

Avdagić ističe da se EU često ismijava zbog tromih reakcija na geopolitička zbivanja, ali podsjeća - vanjska politika nije dio zajedničkih EU politika.

"Mi imamo zajedničke stavove, ali svaka zemlja vodi vlastitu vanjsku politiku - ona nije u sklopu suvereniteta predana Europskoj uniji. Ljudi to često ne znaju pa ismijavaju što je predsjednica Europske komisije tek za ponedjeljak sazvala sastanak, ali sastaje se i konzultira čitavo vrijeme. Kad u nekom vremenu ispred nas Europska unija, združeno gledano, bude imala dovoljno nosača zrakoplova i tanker za punjenje zrakoplova u zraku, integrirano zajedničko zapovijedanje i veći broj zajedničkih stacioniranih snaga koje će možda zamijeniti i američku prisutnost na europskom tlu, onda je to jedna druga Europa", kaže Avdagić.

Podsjeća da EU kao blok jako dobro funkcionira.

"To uopće nije sporno. EU je sada dobila školu od Amerikanaca u nekim stvarima. Lijepo je poručeno, 'Izvolite postati partneri'. Ali, kako Amerikanci projiciraju svoju snagu? Kroz snagu vojske, između ostalog. I mira kroz snagu. U tom kontesktu su poručili Europskoj uniji - stvorite tu snagu", kaže Avdagić.

Strah od terorističkih napada i migracija

Na pitanje, može li napad na Iran utjecati na Europu na način da poveća opasnost od terorističkih napada ili da kontinent suoči s novim migracijskim valom, Avdagić kaže da to zasada nije izgledno.

"Ako i postoje 'spavači' koji se vezuju uz Iran, a nalaze se u europskim zemljama, vjerojatno čekaju naredbu, a ona nije došla. Takve poruke dolaze javno i takvi ljudi čekaju poziv, ne djeluju samostalno", kaže te zaključuje da se 'izbjeglički val' također ne vidi, ali podsjeća, SAD je Europi poslao jasnu poruku i po tom pitanju:

"Mi kao Europa nismo odlučili što i kako dalje po pitanju migracija, pogotovo ako dođe do novih valova kao što je bio onaj zadnji koji je uzdrmao Europu, ako ništa drugo, u političkom smislu. Ispada da nismo baš previše naučili niti odlučili i tu opet treba iščitavati poruke koje dolaze iz SAD-a, koliko god one nekome bile prihvatljive ili neprihvatljive, tu se vidi njihov stav - 'Razmislite o migracijama'."

Poruka i po pitanju Ukrajine

Avdagić se dotaknuo i utjecaja sukoba u Iranu na rat u Ukrajini. Podsjeća da prema američkim strateškim dokumentima Rusija više nije prijetnja SAD-u, izuzme li se neizbježna nuklearna prijetnja:

"Ako je nešto razlog zašto Rusija više nije prijetnja SAD-u, onda je to Ukrajina. Ukrajina je ta koja je polomila zube napadaču koji i dalje, krezub, pokušava slomiti njih i napraviti nešto više. Međutim, uspjesi na terenu su jako mali."

U toj tragičnoj borbi Ukrajine i njezinog naroda za opstanak, Trumpova administracija Europi je također poslala jasnu poruku, podsjeća analitičar:

"Ako smo mi u Europi nekakvi partneri i ako je SAD dao svoj financijski doprinos pa se sada poručilo 'Krenite vi', poruka je jasna. Već u nekoliko navrata su rekli Trump, brojni američki dužnosnici, iz nekoliko dokumenata proizlazi: 'Preuzmite svoj dio odgovornosti, budite partneri'. A mi navodno želimo biti partneri SAD-u. Dakle, poruka je posve jasna - moramo počistiti svoje dvorište", zaključuje Avdagić.

