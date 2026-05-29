Burna rasprava u Saboru, pljuštale optužbe: 'Napravili ste vulgarni reality'

U petak je u Saboru izbio okršaj HDZ-a i partnera protiv SDP-a i Možemo o tome tko je korumpiraniji. Dok je lijeva oporba nabrajala desetke ministara uključenih u afere, vladajući su prozivali Ivanu Kekin i spočitavali joj aferu Hipodrom.

20 minuta redali su povrede poslovnika i opomene. Zastupnik Možemo kritizirao je vladine antiinflacijske mjere, a HDZ-ovci uzvratili slučajem korupcije na Hipodromu.

"Živkoviću, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne institucijama koje se bave kriminalom na čelu s glavnim državnim odvjetnikom", rekao je Nikola Mažar.

Kosta Kostanjević priznao je primanje mita od 450 tisuća eura za nepostojeće zaštitare i mora u zatvor. No, Možemo podsjeća da je izabran na javnom natječaju i da nije član stranke.

'Prozivate me zbog par ispaljenih metaka'

"Vi biste voljeli da smo svi isti, ali se nama nije dogodilo da su ljudi iz vrha stranke ogrezli u kriminalu", poručila je Ivana Kekin.

Ivana Kekin predsjednika Sabora pitala je za najpoznatiji korupcijski slučaj, presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu.

"Svi mi pamtimo kako ste cupkali pokraj Sanadera dok je pljačkao Hrvatsku – jeste li ga u zatvoru posjetili? Velikog vođu", poručila je Kekin. "S tim tezama da sam ja oko nekoga cupkao, to si možete objesiti o rep", odgovorio joj je Gordan Jandroković.

Na stranu Možemo stao je SDP, a u obranu HDZ-a koalicijski partneri.

"Druge proziva za korupciju, a u redovima Kluba sjedi Ikić Baniček... Marković", rekao je Hrvoje Zekanović. "Beroš, Žalac, Rimac... ne vidim pročitati, Tolušić...", čitala je Sabina Glasovac. "Dabro, Beroš, Rimac...", dodala je Ikić Baniček.

"Vi mene prozivate zbog par ispaljenih metaka, vi biste trebali dobiti doživotnu kaznu ili, kako su vaši komunistički učitelji učili – strijeljati", uključio se Josip Dabro.

Burna rasprava Jandrokovića i SDP-ove zastupnice

Burna je bila i rasprava predsjednika Sabora i SDP-ove zastupnice.

"Tko o čemu, HDZ o kriminalu. Dakle, u trenu kad je izrečena nepravomoćna presuda još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini Kalmeti, imate obraza moralizirati ikome", rekla je Ahmetović.

"Pa vi ste isto lopov i korumpirana, sram vas bilo", uzvratio joj je Jandroković.

Jednom HDZ-ovom zastupniku današnja rasprava zasmetala je iz sasvim drugih razloga.

"Zbog ovog vulgarnog reality showa kojeg ste napravili sabornicu dan prije Dana državnosti", rekao je Andro Krstulović Opara.

Zastupnici se u klupe vraćaju 8. lipnja.