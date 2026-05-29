Nevjerojatan niz Nicole Bulege zasjenio je sezonu, no može li žestoka konkurencija uzvratiti udarac?

Uoči šeste runde Svjetskog Superbike prvenstva na stazi MotorLand Aragon, sezona 2026. godine naizgled ima samo jedno ime na usnama svih – Nicolo Bulega. Vozač tvorničke momčadi Aruba.it Racing - Ducati postavio je standarde koje nitko dosad nije uspio dostići. Ipak, dok Bulega niže pobjede, iza njegovih leđa odvija se nevjerojatno uzbudljiva sezona puna zanimljivih priča, povrataka i novih projekata koji prijete uzdrmati poredak.

Dominacija na vrhu, vatra ispod

Od otvaranja prvenstva na stazi Phillip Island u Australiji, preko Portugala, Nizozemske, Mađarske pa sve do Češke, scenarij na vrhu bio je gotovo identičan. Bulega je dominirao kvalifikacijama i pobjeđivao, nanizavši nevjerojatnih petnaest pobjeda. Njegova superiornost bila je zapanjujuća, a timski kolega Iker Lecuona jedini je vozač koji mu je uspio konstantno parirati, redovito završavajući na drugom mjestu. Ipak, priča sezone nije samo o njima. Primjerice, na stazi Portimão u Portugalu, postolje je u sve tri utrke bilo identično: Bulega, Lecuona te debitant Miguel Oliveira na BMW-u, što svjedoči o pojavi novih sila koje pokazuju iznimnu konzistentnost.

Konkurencija puna zanimljivih priča

Iako Bulega i Lecuona čvrsto drže prva dva mjesta, borba za ostatak poretka iznimno je napeta i donosi neke od najboljih trenutaka sezone. Yari Montella iz satelitske Ducatijeve momčadi Barni Spark Racing prometnuo se u vodećeg neovisnog vozača, ostvarivši nekoliko postolja i trenutno drži treće mjesto u ukupnom poretku. Posebno je zanimljiv projekt Alexa Lowesa na novom Bimota motociklu, koji koristi Kawasaki tehnologiju; unatoč razvojnim izazovima, pokazuje bljeskove izvanredne brzine. U međuvremenu, iskusni Alvaro Bautista, nakon povratka u Barni tim, vodi vlastitu bitku – njegov povratak nakon ozljede gležnja sporiji je od očekivanog, no nitko ne sumnja da će se prvak njegovog kalibra uskoro vratiti u borbu za pobjede. Očekuje se da će i vozači poput Miguela Oliveire, koji se na BMW-u pokazao kao pravo otkriće sezone, i Andree Locatellija na Yamahi, pojačati pritisak u nastavku sezone.

Što nas čeka u Španjolskoj?

Sada se karavana seli u Španjolsku, na tehnički zahtjevnu stazu MotorLand Aragon, gdje se utrke voze ovog vikenda, od 30. do 31. svibnja. Glavno pitanje jest hoće li Aragon uzdrmati uspostavljeni poredak. Staza je poznata po dugim ravninama koje bi mogle odgovarati snazi Ducatija, ali njezini tehnički zavoji mogli bi pružiti priliku konkurentima iz Yamahe, BMW-a i Bimote da iskoriste agilnost svojih motocikala i prekinu dominaciju talijanskog dvojca.

Bulega trenutačno ima ogromnu prednost od 95 bodova ispred Lecuone. Vikend u Aragonu bit će stoga ključan test za sve timove.

Superpole i prva utrka na rasporedu su u subotu, 30. svibnja, dok nas Superpole utrka i druga utrka očekuju u nedjelju, 31. svibnja, a sve ćete moći gledati uživo na Voyo.