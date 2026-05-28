Hoće li itko prekinuti Buleginu savršenu sezonu?

Svjetsko Superbike prvenstvo stiglo je do svoje ključne točke. Nakon pet dominantnih rundi koje su u potpunosti pripale jednom čovjeku, Nicolu Bulegi, motociklistička elita seli se u Španjolsku.

Staza MotorLand Aragón, tehnički dragulj usred suhog krajolika, bit će domaćin šeste runde sezone 2026. godine i pružit će odgovor na pitanje koje muči sve ljubitelje oktanskih uzbuđenja: je li Bulegina dominacija nezaustavljiva ili se na vrelom španjolskom asfaltu sprema preokret?

Nova era bez starih vladara

Sezona 2026. ostat će upamćena kao sezona velikih promjena, tektonska ploča koja je iz temelja redefinirala odnose snaga u prvenstvu. Po prvi put u trinaest godina, na startnoj rešetki nema branitelja naslova. Prošlogodišnji prvak, karizmatični Turčin Toprak Razgatlıoğlu, nakon osvajanja titule s BMW-om, odlučio je prihvatiti novi izazov i preselio se u prestižni MotoGP. Njegov odlazak, zajedno s umirovljenjem najuspješnijeg vozača u povijesti prvenstva, šesterostrukog prvaka Jonathana Ree, stvorio je ogroman vakuum na vrhu. Dva titana koja su godinama definirala Superbike napustila su scenu, otvorivši vrata novoj generaciji i starim asovima željnim dokazivanja.

Tržište vozača eksplodiralo je uoči sezone. BMW je na Toprakovo mjesto doveo peterostrukog MotoGP pobjednika Miguela Oliveiru, pridruživši mu iskusnog Danila Petruccija u ambicioznom projektu. Tvornički Ducati, Aruba.it Racing, uz Bulegu je angažirao Ikera Lecuonu, dok je dvostruki prvak Álvaro Bautista potražio novi motiv u satelitskoj momčadi Barni Spark Racing. Honda je također osvježila postavu dolaskom Jakea Dixona i Somkiata Chantre, a na gridu su se pojavila i nova, uzbudljiva imena poput Alberta Surre i Mattije Rata, koji su stigli iz nižih kategorija. Grid je postao nepredvidljiviji nego ikad, mješavina dokazanih pobjednika i mladih talenata gladnih uspjeha.

Može li itko zaustaviti Ducatijevog asa?

Usred svih tih promjena, jedno je ime zasjenilo sve ostale. Nicolò Bulega, vozač tvorničkog Ducatija, započeo je sezonu na način koji se rijetko viđa u svijetu motosporta. Od prve utrke na Phillip Islandu u Australiji, preko Portugala, Nizozemske, Mađarske pa sve do posljednje runde u Češkoj, Bulega je bio jednostavno nedodirljiv. Ostvario je nevjerojatan pothvat pobijedivši u svih petnaest utrka dosadašnjeg dijela sezone - pet glavnih utrka, pet Superpole sprint utrka i pet drugih glavnih utrka. Njegova vožnja na Ducatiju Panigale V4 R djeluje kao savršena simfonija brzine, preciznosti i taktičke zrelosti.

Ova besprijekorna serija donijela mu je maksimalnih 310 bodova i ogromnu prednost u poretku vozača. Njegov najbliži pratitelj i timski kolega, Iker Lecuona, sakupio je 215 bodova, što znači da Bulega već sada ima gotovo stotinu bodova prednosti. Trećeplasirani Yari Montella zaostaje još više, sa 121 bodom. Bulegina dominacija nije samo pobjeda, već potpuna kontrola prvenstva koja protivnicima ne ostavlja ni mrvice. Pitanje koje se postavlja uoči Aragóna nije hoće li Bulega pobijediti, već postoji li uopće vozač ili momčad koja ga u ovom trenutku može izazvati u ravnopravnoj borbi.

Tehnički labirint koji ne prašta pogreške

Ako postoji staza koja može poremetiti savršeni ritam, onda je to MotorLand Aragón. Dizajnirana od strane Hermanna Tilkea, ova staza dugačka pet kilometara poznata je po svojoj tehničkoj zahtjevnosti i raznolikosti. Nudi sve: od gotovo kilometar dugog stražnjeg pravca na kojem motocikli dostižu maksimalnu brzinu, preko brzih, tečnih zavoja, do sporih i tehničkih sekcija koje zahtijevaju kiruršku preciznost.

Posebno je poznat posljednji sektor, koji uključuje i legendarni zavoj "vadičep", repliku slavnog zavoja sa staze Laguna Seca, te dugački lijevi zavoj koji vodi na ciljnu ravninu. Upravo je ta kombinacija ono što Aragón čini poprištem nezaboravnih dvoboja. Povijest nas uči da su se ovdje vodile neke od najžešćih bitaka u povijesti Superbikea. Sjećanja na epske duele, gdje su se vozači izmjenjivali u vodstvu iz zavoja u zavoj, dokaz su da ova staza pruža bezbroj prilika za pretjecanje. Ključne točke su kočenje za prvi zavoj nakon ciljne ravnine, kao i serija zavoja 15 i 16 na kraju dugog pravca, gdje hrabri vozači mogu nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Upravo će na tim mjestima Bulegini suparnici tražiti svoju priliku da prekinu njegov pobjednički niz.

Promjene koje su oblikovale prvenstvo

Osim promjena na vozačkom tržištu, sezona 2026. donijela je i nekoliko ključnih novosti u samoj strukturi natjecanja. Najznačajnija je promjena rasporeda, prema kojoj glavna Superbike utrka sada zatvara program trkaćeg dana. Organizatori su ovom odlukom željeli osigurati da vrhunac vikenda bude rezerviran za najjaču klasu, pružajući navijačima klimaktičnu završnicu. Druga važna novost je uvođenje nove kategorije, Svjetskog Sportsbike prvenstva, koje je zamijenilo dugogodišnji Supersport 300. Nova klasa koristi brže i snažnije motocikle poput Aprilije RS660 ili Yamahe YZF-R7, čime se stvara jasniji i konkurentniji put za mlade talente koji sanjaju o prelasku u Superbike. Ove su promjene dodatno osvježile prvenstvo i dale mu novu dinamiku, čineći ga još atraktivnijim za gledatelje diljem svijeta.

Gdje gledati spektakl iz Španjolske

Program počinje već u subotu, 30. svibnja, kada su na rasporedu kvalifikacije (Superpole) s početkom u 11:10. Napetost će dosegnuti vrhunac istog dana u 13:55, kada kreće prva glavna Superbike utrka. Nedjelja, 31. svibnja, donosi jednako uzbudljiv program. U 11:05 na rasporedu je eksplozivna Superpole sprint utrka na deset krugova, a veliko finale vikenda, druga glavna utrka, starta u 15:25.

Aragón predstavlja više od obične utrke. To je ispit zrelosti za Bulegu, koji lovi povijesni rekord, ali i posljednja prilika za njegove rivale da uzvrate udarac i održe prvenstvo barem donekle otvorenim. Hoće li se savršena sezona nastaviti ili španjolska pustinja sprema iznenađenje? Odgovori nas čekaju ovog vikenda, a jedno je sigurno - spektakl je zajamčen.