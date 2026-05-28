Sjajni branič postao trener, a sada preuzima velikana

Nekadašnji branič Chelseaja i Atletico Madrida, Filipe Luis, nakon umirovljenja krenuo je u trenerske vode i može se reći da mu dobro ide.

Dosad je od seniorskih momčadi vodio jedino Flamengo, a na njihovoj klupi ostvario je 63 pobjede i 21 remi u 100 utakmica. Pritom je osvojio čak osam trofeja, a na Klupskom svjetskom prvenstvu stigao je do pobjede protiv kasnijeg osvajača Chelseaja.

Unatoč svim tim dobrim rezultatima, u ožujku je dobio otkaz, a sada bi se u srpnju trebao vratiti na klupu. No, ovog puta destinacija nije Brazil, već francuski velikan Monaco, javlja Fabrizio Romano.

Luis bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor, a momčad iz Kneževine tako je osigurala trenera kojeg su na svojoj klupi željeli brojni velikani.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree deal to appoint Filipe Luis as new manager, here we go! 💣



Surprise move behind the scenes despite links with other clubs, Filipe Luis already said yes.



Contract until June 2028, move led by director Thiago Scuro. 🇧🇷 pic.twitter.com/m7x6mKqJyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026