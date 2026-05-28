SJEĆATE GA SE? /

Sjajni branič postao trener, a sada preuzima velikana

Sjajni branič postao trener, a sada preuzima velikana
Foto: AGIF/Sipa USA/Profimedia

Ranije je vodio Flamengo, a na njegovoj klupi ostvario je 63 pobjede i 21 remi u 100 utakmica

28.5.2026.
8:58
Sportski.net
Nekadašnji branič Chelseaja i Atletico Madrida, Filipe Luis, nakon umirovljenja krenuo je u trenerske vode i može se reći da mu dobro ide.

Dosad je od seniorskih momčadi vodio jedino Flamengo, a na njihovoj klupi ostvario je 63 pobjede i 21 remi u 100 utakmica. Pritom je osvojio čak osam trofeja, a na Klupskom svjetskom prvenstvu stigao je do pobjede protiv kasnijeg osvajača Chelseaja.

Unatoč svim tim dobrim rezultatima, u ožujku je dobio otkaz, a sada bi se u srpnju trebao vratiti na klupu. No, ovog puta destinacija nije Brazil, već francuski velikan Monaco, javlja Fabrizio Romano.

Luis bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor, a momčad iz Kneževine tako je osigurala trenera kojeg su na svojoj klupi željeli brojni velikani.

Filipe LuisMonaco
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
