Financijski horoskop za prvi dan ljeta: Jedni će plivati će u novcu, drugi će upasti u krizu

Prvi dan ljeta, 21. lipnja 2026. godine, nije samo kalendarski početak najtoplijeg godišnjeg doba. U astrološkom smislu, ljetni solsticij predstavlja moćnu prekretnicu, trenutak maksimalne Sunčeve svjetlosti koji pokreće lavinu promjena.

Ove godine, ulazak Sunca u osjetljivi, obiteljski znak raka donosi dramatičan zaokret u energiji, prebacujući kolektivni fokus s brze zarade i komunikacije na pitanja dugoročne sigurnosti, emocionalnog blagostanja i stvaranja čvrstih temelja za budućnost.

Lipanj je već bio mjesec prepun akcije, a njegov završetak donosi kozmičke događaje koji će definirati naš odnos prema novcu i resursima ne samo tijekom ljeta, već i u godinama koje dolaze.

Kozmička karta početka ljeta

Astrolozi kartu neba u trenutku solsticija promatraju kao svojevrsnu mapu za nadolazeću sezonu. Ove godine, ta je mapa iscrtana intenzivnim i pomalo kontradiktornim utjecajima.

S jedne strane, ulazak Sunca u Raka naglašava potrebu za sigurnošću i brigom o domu i obitelji. Odluke se donose srcem, a intuicija postaje ključni financijski savjetnik. Merkur, planet komunikacije i logike, također boravi u Raku, što znači da će naše misli i riječi biti obojene emocijama.

To može olakšati iskrene pregovore s bližnjima, ali i dovesti do preosjetljivosti u poslovnom okruženju. Istovremeno, nebo nudi i izvanredne prilike. Venera, planet ljubavi i vrijednosti, nalazi se u raskošnom Lavu, tako što će nas potaknuti da si priuštimo lijepe stvari i kreativno se izrazimo.

No, pravi preokret događa se krajem mjeseca. Prvo, 29. lipnja, Merkur kreće retrogradno, najavljujući trotjedni period potencijalnih nesporazuma, tehnoloških problema i kašnjenja.

Savjet je jasan: sve važne financijske odluke i potpisivanja ugovora treba završiti prije tog datuma. Ipak, najveća vijest mjeseca je ulazak Jupitera, planeta sreće i ekspanzije, u znak Lava 30. lipnja.

Njegov jednogodišnji boravak u ovom vatrenom znaku donijet će svima val samopouzdanja, hrabrosti i prilika za rast, osobito u kreativnim i liderskim pothvatima.

Foto: ChatGPT

Vatreni znakovi: Vrijeme za hrabre, ali promišljene poteze

Ovan, lav i strijelac ulaze u ljeto s velikom dozom energije, ali i s važnom lekcijom o strpljenju. Ovnovima Mars u sektoru novca donosi poboljšanje financija, no ulazak Sunca u njihov sektor doma i obitelji stavlja fokus na neočekivane troškove vezane uz nekretnine ili ukućane. Impulzivna kupnja pod utjecajem emocija najveći je rizik.

Ključ uspjeha nije u količini posla, već u boljoj organizaciji. Za lavove, želja za uživanjem i luksuzom mogla bi nadmašiti realne mogućnosti. Ipak, s Venerom u njihovom znaku, njihov trud i talent postaju vidljiviji, što može rezultirati povišicom ili bonusom. Jupiterov ulazak u Lava krajem mjeseca označava početak izvanredno sretnog jednogodišnjeg ciklusa, no važno je ne dopustiti da samopouzdanje preraste u aroganciju.

Strijelci se suočavaju s potrebom za stezanjem remena. Iako se otvaraju prilike vezane uz poreze, nasljedstvo ili zajedničke resurse, ovo je period za preispitivanje troškova i izradu realnog proračuna. Impulzivnost sada može stvoriti probleme kasnije, stoga su disciplina i oprez ključni za stabilnost.

Zemljani znakovi: Gradnja temelja za budućnost

Bik, djevica i jarac ljetni solsticij doživljavaju kao poziv na akciju i materijalizaciju svojih planova. Bikovi konačno mogu osjetiti financijsko olakšanje.

Dugoročni projekti počinju donositi plodove, a ključan je astrološki događaj ulazak kometa Kirona u njihov znak, prvi put nakon osam godina. Ovaj tranzit otvara proces iscjeljivanja odnosa prema novcu i vlastitoj vrijednosti, potičući ih da više cijene svoje talente.

Djevice koriste ovaj period za postavljanje temelja za napredak koji ih čeka u drugoj polovici godine. Njihova marljivost i posvećenost detaljima bit će prepoznate, što otvara vrata za pregovore o boljim uvjetima rada ili predstavljanje novih ideja. S Mjesecom u njihovom znaku na sam solsticij, intuicija im je izoštrena i treba joj vjerovati.

Jarčevi, poznati po svojoj disciplini, sada ubiru plodove dugotrajnog truda. Puni Mjesec u njihovom znaku 29. lipnja donosi završetak važnih poslovnih projekata i osjećaj postignuća. Mogući su uspješni pregovori i povoljne investicije koje će se pozitivno odraziti na kućni budžet.

Foto: ChatGPT

Zračni i vodeni znakovi: Intuicija i komunikacija kao ključ uspjeha

Za blizance, čija sezona upravo završava, fokus se prebacuje na financije. Novac im prolazi kroz ruke brže no što bi željeli, pa je oprez s impulzivnim kupnjama nužan.

Mladi Mjesec u njihovom znaku ranije u mjesecu otvorio je vrata novim suradnjama koje će se tek razvijati. Vage osjećaju pritisak da uravnoteže financije, a kompromisi će biti ključni, kako u poslu, tako i kod kuće.

Za vodenjake, ljeto donosi potrebu za inovacijama i razmišljanjem o novim izvorima prihoda, no važno je ideje dobro istražiti prije djelovanja.

Rakovi su među najvećim sretnicima jer Sunce ulazi u njihov znak, započinjući njihovu osobnu novu godinu. Ovo je idealno vrijeme za postavljanje novih financijskih ciljeva, a moguća je i isplata novca koji dugo čekaju. Škorpionima je intuicija izoštrena, osobito kada su u pitanju zajednički resursi i ulaganja.

Moguće je otkriće važne informacije koja zahtijeva brzu akciju, no treba paziti da strast ne preraste u potrebu za potpunom kontrolom.

Ribama se otvaraju prilike da unovče svoju kreativnost. Ipak, retrogradni Merkur može donijeti nesporazume, stoga treba izbjegavati donošenje odluka pod pritiskom i vjerovati svom unutarnjem glasu.