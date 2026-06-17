Kraj lipnja donosi ljubavni procvat za četiri znaka: Jedan od njih ulazi u svoju zlatnu godinu

Lipanj je započeo u brbljavoj i dinamičnoj energiji Blizanaca, no kako se mjesec bliži kraju, kozmička pozornica priprema se za dramatičan i raskošan finale. Nebeski tranziti donose snažan zaokret prema emocijama, strasti i hrabrim potezima srca.

Dok Merkur kreće retrogradno u osjećajnom Raku, pozivajući nas na introspekciju, a pun Mjesec u Jarcu traži odgovornost, jedan planetarni div sprema se ukrasti show.

Jupiter, planet sreće, obilja i ekspanzije, 29. lipnja ulazi u vatreni znak Lava, gdje će boraviti cijelu godinu i donijeti val samopouzdanja, kreativnosti i srčanosti.

Ova promjena označava početak izvanrednog razdoblja za ljubav, a posebno će obasjati četiri znaka zodijaka, otvarajući im vrata novim romansama, dubljim vezama i nezaboravnim strastima.

Lav: Početak smaragdne godine

Za lavove, kraj lipnja nije samo kraj mjeseca, već početak njihove astrološke zlatne ere. Ulaskom Jupitera u njihov znak, započinje njihova takozvana "smaragdna godina", period koji traje sve do srpnja 2027. i u kojem postaju najsretniji znak zodijaka.

Ova moćna energija donosi im nevjerojatan sjaj, magnetizam i samopouzdanje koje je gotovo nemoguće ignorirati. Već od 13. lipnja, kada Venera, planet ljubavi, uđe u njihov znak, lavovi postaju topliji, zavodljiviji i privlačniji no ikad.

Vrhunac stiže s Jupiterovim ulaskom, koji pojačava sve njihove kvalitete do maksimuma. Postaju glavni akteri na društvenoj sceni, a njihovi snovi više ne djeluju daleko, već neizbježno.

Slobodni lavovi mogli bi doživjeti sudbonosno poznanstvo s osobom koja ih obara s nogu, a kemija će biti trenutačna i intenzivna.

Neki astrolozi vjeruju da je ovo period kada mnogi od njih mogu upoznati ljubav svog života. Oni koji su u vezama osjetit će val ponovne bliskosti, topline i strasti, kao da proživljavaju novi medeni mjesec.

Jupiter u Lavu potiče ih da napuste sve što ih sputava i hrabro zauzmu središnje mjesto u vlastitom životu, a to uključuje i ljubav. Vrijeme je za velike geste, kreativne izljeve osjećaja i bezuvjetno slavljenje ljubavi.

Foto: ChatGPT

Vodenjak: Sudbinski susreti na pomolu

Dok lavovi uživaju u direktnom sjaju Jupitera, vodenjacima, njihovom astrološkom pandanu, ovaj tranzit donosi sreću na drugom, ali jednako važnom polju - partnerstvu.

Jupiter ulazi u njihovu sedmu kuću odnosa, označavajući početak jednog od najpovoljnijih razdoblja za ljubav u posljednjem desetljeću. Njihov ljubavni život, koji je možda bio monoton ili nedefiniran, doživljava potpuni preokret nabolje.

Zvijezde im otvaraju vrata za upoznavanje životnog partnera, bilo da se radi o potpuno novoj osobi ili obnavljanju veze s nekim iz prošlosti tko se sada vraća s ozbiljnim namjerama.

Venera se pridružuje Jupiteru u njihovoj kući partnerstva, donoseći podršku, uzajamno obožavanje i radost u veze. Važni ljudi ulaze u njihov život, ne samo kao romantični partneri, već i kao anđeli čuvari koji im otvaraju vrata i pomažu.

Postojeće veze postaju hrabrije, toplije i ispunjenije životom. Pun Mjesec u Jarcu 29. lipnja pada u njihovu kuću podsvijesti, tako što će im pomoći da se oslobode starog emocionalnog tereta i s lakoćom zakorače u novo, sretnije poglavlje. Sreća u ljubavi za Vodenjake postaje neizbježna, samo se trebaju prepustiti.

Ovan: Strastveni ljetni početak

Energija vatrenog lava izrazito prija ovnovima, a ulazak Jupitera u ovaj znak za njih otvara vrata jednogodišnjeg festivala kreativnosti, strasti i zabave. Jupiter obasjava njihovu petu kuću romanse, flerta i životnih užitaka, čime službeno započinje njihovo "ljeto ljubavi".

Ovo je idealno vrijeme za velike romantične geste, preuzimanje rizika u ljubavi i prepuštanje dječjoj zaigranosti. Njihov šarm postaje neodoljiv, a prilike za flert i nova poznanstva pojavljuju se na svakom koraku.

Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati i potaknuti na avanturu. Mjesec nudi i druge poticaje. Novi Mjesec u Blizancima 14. lipnja bio je savršen za kratki romantični bijeg u dvoje, a ulazak Venere u Lava 13. lipnja već je zagrijao atmosferu. Sada, s Jupiterom u igri, ovnove čeka godina u kojoj će njihova strastvena priroda doći do punog izražaja.

Ovo se ne odnosi samo na romantiku, već i na kreativne projekte i hobije koji im donose radost. Astrološke prognoze sugeriraju da je ključno pratiti srce i bez straha pokazati svoje talente i osjećaje.

Foto: ChatGPT

Ribe: Više radosti i ljubavi u domu

Ribama drugi dio lipnja donosi osjetno više radosti, opuštenosti i ljubavi. Nakon introspektivnog početka mjeseca, njihovi romantični izgledi postaju znatno svjetliji, posebno nakon 21. lipnja, kada Sunce uđe u srodni vodeni znak Raka i aktivira njihovo polje romantike, kreativnosti i zabave.

Ova energija potiče ih da slijede ono što im donosi zadovoljstvo i da se prepuste uživanju. Mars, planet akcije, ulaskom u Blizance krajem mjeseca unosi živost u njihov dom, koji postaje središte ugodnih zbivanja.