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GLASNI I EMOTIVNI /

Ova četiri horoskopska znaka su najvatreniji navijači: Kad igra Hrvatska, kod njih nema mira

Ova četiri horoskopska znaka su najvatreniji navijači: Kad igra Hrvatska, kod njih nema mira
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Foto: ChatGPT

Dok će cijela Hrvatska sutra disati za Vatrene, ova četiri horoskopska znaka utakmicu će proživljavati najglasnije, najstrastvenije i s najviše emocija

16.6.2026.
16:49
Antonela Ištvan
ChatGPT
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Nogometna groznica doseže vrhunac. Sutra, 17. lipnja, Hrvatska nogometna reprezentacija igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine protiv vječnih rivala, Engleske.

Utakmica u Dallasu bit će više od sportskog nadmetanja; bit će to trenutak nacionalnog ponosa i zajedništva koji će milijune Hrvata prikovati uz ekrane.

Dok će svi navijati kao jedan, neki će tu strast proživljavati intenzivnije od drugih. Zvuk sirene, promašena prilika ili gol u zadnjoj minuti kod njih izazivaju erupciju emocija.

Astrologija sugerira da razlog za to može ležati u zvijezdama. Iako je ljubav prema reprezentaciji univerzalna, četiri se horoskopska znaka ističu kao najvatreniji, najglasniji i najpredaniji navijači.

Njihov pristup tribinama i kauču pred televizorom otkriva zašto su neki rođeni da budu dvanaesti igrač.

Vatreni znakovi: Rođeni pobjednici

Nije iznenađenje da listu predvode dva vatrena znaka. Pripadnici ovih znakova, kako im i samo ime govori, poznati su po svojoj dinamičnosti, kompetitivnosti i neiscrpnoj energiji.

Oni su iskra koja pali navijačku atmosferu, a njihova strast za životom preslikava se i na sport. Utakmice za njih nisu samo igra, već borba u kojoj je pobjeda jedina opcija.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja): Glasni vođa navijača

Ako čujete nekoga kako viče na televizor kao da izbornik može čuti njegove savjete, velika je vjerojatnost da je riječ o ovnu. Vladar ovog znaka je Mars, planet rata i energije, što ovnove čini rođenim borcima i sportašima.

Njihova je energija sirova, instinktivna i usmjerena na akciju. Vole izazove i ne boje se napornog rada, a tu filozofiju primjenjuju i u navijanju. Za njih je svaka utakmica pitanje života i smrti. Neće propustiti ni sekundu akcije, a njihovi su komentari glasni, izravni i često obojeni potpunim uvjerenjem da su upravo oni trebali biti na terenu. Poraz ih može baciti u očaj i bijes, no taj osjećaj kratko traje.

Njihov urođeni optimizam i natjecateljski duh brzo ih vraćaju u igru, spremne da u sljedećoj utakmici navijaju još jače. Ovan je vođa navijačke skupine, onaj koji pokreće pjesmu i čija vjera u pobjedu nikada ne jenjava, čak ni kad se čini da je sve izgubljeno.

Ova četiri horoskopska znaka su najvatreniji navijači: Kad igra Hrvatska, kod njih nema mira
Foto: ChatGPT

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza): Kralj tribina i drame

Za Lava je sport pozornica, a njegov tim glavni glumac. Kao znak kojim vlada Sunce, lavovi vole biti u centru pažnje, a pobjede svoje momčadi slave kao vlastite trijumfe. Njihova strast je grandiozna i teatralna. Vole dramu velikih natjecanja i spektakl koji dolazi s njima.

Dok ovan viče iz strasti, lav urla kako bi bio viđen i kako bi njegova odanost bila primijećena. Oni ne žele samo pobjedu; žele pobjedu koja će se pamtiti, o kojoj će se pričati i koja će njihovom timu donijeti slavu.

Izuzetno su ponosni i odani, a izdaja omiljenog kluba ili igrača za njih je nezamisliva. Velikodušni su u davanju podrške, a njihova karizma i samopouzdanje često inspiriraju i druge navijače.

Kada njihov tim pobijedi, lav će prvi organizirati proslavu i pobrinuti se da svi znaju tko je najbolji. Njihov moto je "biti velik", a prosječnost ih ne zanima ni u životu ni u sportu.

Neočekivana snaga: Intenzitet vode i postojanost zemlje

Iako se strast često veže uz vatru, neki od najpredanijih navijača dolaze iz vodenih i zemljanih znakova. Njihove emocije možda nisu uvijek naizgled eksplozivne, ali njihova dubina i postojanost čine ih stupovima svake navijačke baze.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog): Intenzivni strateg

Strast škorpiona je duboka, mračna i sveprožimajuća. Pripadnici ovog vodenog znaka poznati su po svojoj intenzivnosti i pristupu "sve ili ništa". Kada škorpion voli, bilo da je riječ o osobi ili nogometnom klubu, on voli do kraja.

Njihova odanost je neupitna, ali i opasna. Škorpioni pamte svaki poraz, svaku sudačku nepravdu i svaku provokaciju protivničkih navijača. Neće galamiti kao ovan, ali će u tišini kovati planove za osvetu.

Poraz za njih nije samo razočaranje, već osobna uvreda koja hrani njihovu motivaciju. Analiziraju svaki potez, prate svaku statistiku i posjeduju enciklopedijsko znanje o svom timu.

Njihova snaga leži u mentalnoj čvrstoći i sposobnosti da ostanu hladne glave u ključnim trenucima, iako iznutra proživljavaju uragan emocija. Ne daju se lako zastrašiti i njihova vjera u tim temelji se na dubokom, gotovo duhovnom uvjerenju da je pobjeda sudbina.

Ova četiri horoskopska znaka su najvatreniji navijači: Kad igra Hrvatska, kod njih nema mira
Foto: ChatGPT

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja): Disciplinirani maratonac

Na prvi pogled, disciplinirani i rezervirani Jarac može se činiti kao čudan izbor za listu najstrastvenijih navijača. No, njihova strast nije u eksplozivnim reakcijama, već u nepokolebljivoj predanosti i mentalnoj snazi.

Jarac je zemljani znak koji cijeni rad, disciplinu i dugoročne ciljeve. On razumije da se uspjeh ne događa preko noći. Zbog toga su Jarčevi najpouzdaniji navijači, oni koji će biti uz svoj tim i u pobjedi i u porazu, kroz dobre i loše sezone.

Njihova podrška nije uvjetovana trenutnim rezultatima. Dok drugi odustaju, jarac ostaje i vjeruje u proces. Možda neće skakati po tribinama, ali će pedantno pratiti svaki trening, analizirati taktiku i cijeniti trud igrača.

Njihova je ljubav prema sportu izgrađena na poštovanju prema vještini, strategiji i teškom radu. Oni su maratonci, a ne sprinteri, a njihova tiha, ali čvrsta podrška često je temelj na kojem se grade najveći uspjesi.

AstrologijaHoroskopski ZnakoviNavijačiHrvatskaSvjetsko Prvenstvo U Nogometu
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