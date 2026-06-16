Ova četiri horoskopska znaka su najvatreniji navijači: Kad igra Hrvatska, kod njih nema mira

Nogometna groznica doseže vrhunac. Sutra, 17. lipnja, Hrvatska nogometna reprezentacija igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine protiv vječnih rivala, Engleske.

Utakmica u Dallasu bit će više od sportskog nadmetanja; bit će to trenutak nacionalnog ponosa i zajedništva koji će milijune Hrvata prikovati uz ekrane.

Dok će svi navijati kao jedan, neki će tu strast proživljavati intenzivnije od drugih. Zvuk sirene, promašena prilika ili gol u zadnjoj minuti kod njih izazivaju erupciju emocija.

Astrologija sugerira da razlog za to može ležati u zvijezdama. Iako je ljubav prema reprezentaciji univerzalna, četiri se horoskopska znaka ističu kao najvatreniji, najglasniji i najpredaniji navijači.

Njihov pristup tribinama i kauču pred televizorom otkriva zašto su neki rođeni da budu dvanaesti igrač.

Vatreni znakovi: Rođeni pobjednici

Nije iznenađenje da listu predvode dva vatrena znaka. Pripadnici ovih znakova, kako im i samo ime govori, poznati su po svojoj dinamičnosti, kompetitivnosti i neiscrpnoj energiji.

Oni su iskra koja pali navijačku atmosferu, a njihova strast za životom preslikava se i na sport. Utakmice za njih nisu samo igra, već borba u kojoj je pobjeda jedina opcija.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja): Glasni vođa navijača

Ako čujete nekoga kako viče na televizor kao da izbornik može čuti njegove savjete, velika je vjerojatnost da je riječ o ovnu. Vladar ovog znaka je Mars, planet rata i energije, što ovnove čini rođenim borcima i sportašima.

Njihova je energija sirova, instinktivna i usmjerena na akciju. Vole izazove i ne boje se napornog rada, a tu filozofiju primjenjuju i u navijanju. Za njih je svaka utakmica pitanje života i smrti. Neće propustiti ni sekundu akcije, a njihovi su komentari glasni, izravni i često obojeni potpunim uvjerenjem da su upravo oni trebali biti na terenu. Poraz ih može baciti u očaj i bijes, no taj osjećaj kratko traje.

Njihov urođeni optimizam i natjecateljski duh brzo ih vraćaju u igru, spremne da u sljedećoj utakmici navijaju još jače. Ovan je vođa navijačke skupine, onaj koji pokreće pjesmu i čija vjera u pobjedu nikada ne jenjava, čak ni kad se čini da je sve izgubljeno.

Foto: ChatGPT

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza): Kralj tribina i drame

Za Lava je sport pozornica, a njegov tim glavni glumac. Kao znak kojim vlada Sunce, lavovi vole biti u centru pažnje, a pobjede svoje momčadi slave kao vlastite trijumfe. Njihova strast je grandiozna i teatralna. Vole dramu velikih natjecanja i spektakl koji dolazi s njima.

Dok ovan viče iz strasti, lav urla kako bi bio viđen i kako bi njegova odanost bila primijećena. Oni ne žele samo pobjedu; žele pobjedu koja će se pamtiti, o kojoj će se pričati i koja će njihovom timu donijeti slavu.

Izuzetno su ponosni i odani, a izdaja omiljenog kluba ili igrača za njih je nezamisliva. Velikodušni su u davanju podrške, a njihova karizma i samopouzdanje često inspiriraju i druge navijače.

Kada njihov tim pobijedi, lav će prvi organizirati proslavu i pobrinuti se da svi znaju tko je najbolji. Njihov moto je "biti velik", a prosječnost ih ne zanima ni u životu ni u sportu.

Neočekivana snaga: Intenzitet vode i postojanost zemlje

Iako se strast često veže uz vatru, neki od najpredanijih navijača dolaze iz vodenih i zemljanih znakova. Njihove emocije možda nisu uvijek naizgled eksplozivne, ali njihova dubina i postojanost čine ih stupovima svake navijačke baze.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog): Intenzivni strateg

Strast škorpiona je duboka, mračna i sveprožimajuća. Pripadnici ovog vodenog znaka poznati su po svojoj intenzivnosti i pristupu "sve ili ništa". Kada škorpion voli, bilo da je riječ o osobi ili nogometnom klubu, on voli do kraja.

Njihova odanost je neupitna, ali i opasna. Škorpioni pamte svaki poraz, svaku sudačku nepravdu i svaku provokaciju protivničkih navijača. Neće galamiti kao ovan, ali će u tišini kovati planove za osvetu.

Poraz za njih nije samo razočaranje, već osobna uvreda koja hrani njihovu motivaciju. Analiziraju svaki potez, prate svaku statistiku i posjeduju enciklopedijsko znanje o svom timu.

Njihova snaga leži u mentalnoj čvrstoći i sposobnosti da ostanu hladne glave u ključnim trenucima, iako iznutra proživljavaju uragan emocija. Ne daju se lako zastrašiti i njihova vjera u tim temelji se na dubokom, gotovo duhovnom uvjerenju da je pobjeda sudbina.

Foto: ChatGPT

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja): Disciplinirani maratonac

Na prvi pogled, disciplinirani i rezervirani Jarac može se činiti kao čudan izbor za listu najstrastvenijih navijača. No, njihova strast nije u eksplozivnim reakcijama, već u nepokolebljivoj predanosti i mentalnoj snazi.

Jarac je zemljani znak koji cijeni rad, disciplinu i dugoročne ciljeve. On razumije da se uspjeh ne događa preko noći. Zbog toga su Jarčevi najpouzdaniji navijači, oni koji će biti uz svoj tim i u pobjedi i u porazu, kroz dobre i loše sezone.

Njihova podrška nije uvjetovana trenutnim rezultatima. Dok drugi odustaju, jarac ostaje i vjeruje u proces. Možda neće skakati po tribinama, ali će pedantno pratiti svaki trening, analizirati taktiku i cijeniti trud igrača.

Njihova je ljubav prema sportu izgrađena na poštovanju prema vještini, strategiji i teškom radu. Oni su maratonci, a ne sprinteri, a njihova tiha, ali čvrsta podrška često je temelj na kojem se grade najveći uspjesi.