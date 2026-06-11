Što će biti s Lukom? 'Možda će malo umrljati biografiju ako stvari ne budu išle dobro'

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POČELO JE, POČELO! /

Počelo je, počelo. U idućih 39 dana većina planeta gleda u istom smjeru. Gleda najveće svjetsko prvenstvo u nogometu ikad. 104 utakmice, 16 stadiona, tri države i situacije kakve dosad nismo imali prilike vidjeti. Domaćin u isto vrijeme bombardira zemlju koja se natječe u grupi G. Neke suce, fotografe i navijače u zemlju nisu ni pustili, a u Meksiko Citiju su danas umjesto navijača ulice preplavili prosvjednici.

Direkt je o svemu razgovarao s jednim zagrebačkim Meksikancem i čovjekom koji je napisao knjigu o Luki Modriću.

Na pitanje koliko su ljudi u Meksiku uzbuđeni zbog prvenstva, Erick Velasco Farrera, Meksikanac s hrvatskom adresom, kaže - jako.

"Po meni trebalo je biti svjetsko prvenstvo samo u Meksiku jer mi Meksikanci volimo nogomet, volimo feštu", dodaje.

Vole i prosvjedovati, sve svjetske agencije prenose prizore pored zabrikadirane glavne fanzone u Mexico Citiyu.

Što će biti s Lukom?

Na hrvatskom treningu danas tamburica, a za Direkt španjolski autor knjige o Luki Modriću opisuje kako vidi njegov posljednji ples.

Jose Manuel Puertas, autor knjige „Luka Modrić: El hijo de la guerra”: "Mislim da će Luka biti legenda nogometa što god se dogodilo na ovom prvenstvu. Ako stvari ne budu išle dobro za Luku i Hrvatsku na ovom prvenstvu, možda će malo umrljati svoju biografiju."

Više pogledajte u prilogu.