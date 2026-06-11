Panel rasprava u Dubrovniku: 'Europski fondovi već mijenjaju svakodnevni život'

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Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: 'Primirje je sada gotovo besmisleno'
U Dubrovniku je održana panel rasprava “EU u praksi – Kako europski fondovi mijenjaju Dubrovačko-neretvansku županiju”.
Okupili su se predstavnici države, županije, grada i Zračne luke Dubrovnik. U fokusu su bili razvoj juga Hrvatske i europski fondovi.
Istaknut je Pelješki most kao projekt koji je promijenio prometnu sliku regije. Sudionici su poručili da europski fondovi već mijenjaju svakodnevni život, uz izazov borbe protiv dezinformacija.