Što ako udari munja, a Vatreni trebaju imati trening? Evo što smo doznali, ovo moraju učiniti

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U tijeku su pripreme Hrvatske reprezentacije za prvu utakmicu protiv Engleske, koja će se igrati 17. lipnja u Arlingtonu u Teksasu.

I dok Vatreni treniraju, Gordi Albion je igrao prijateljsku utakmicu protiv Kostarike, koja nije mogla proći bez problema. Naime, Englezi su utakmicu pobijedili 3:0, no ona je kasnila sat vremena zbog snažnog nevremena i obilne kiše praćene munjama. Stoga je, naravno, bilo pitanje što ako se munja čuje za vrijeme treninga Vatrenih.

"Sve reprezentacije moraju slijediti pravila okruga u kojem treniraju, mi konkretno Alexandrije… Ovdje je pravilo da ako munja udari u krugu od 10 milja (30 kilometara) od trening-centra, 30 minuta se ne može trenirati. Tako da svaka nova munja odgađa trening na dodatnih pola sata“, pojasnio je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.