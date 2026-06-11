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NEKA IGRE POČNU /

Engleski izbornik uoči Hrvatske: 'Na pravom smo putu'

Engleski izbornik uoči Hrvatske: 'Na pravom smo putu'
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Engleska u prvoj utakmici 17. lipnja igra protiv Hrvatske u Dallasu.

11.6.2026.
10:27
Hina
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Nakon uvjerljive pobjede 3-0 protiv Kostarike u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči SP-a izbornik nogometne reprezentacije Engleske Thomas Tuchel bio je vrlo zadovoljan, kazavši da idu u pravom smjeru.

"Odigrali smo vrlo dobro i zasluženo pobijedili. Kreirali smo puno šansi i morali smo postići još golova. Stav igrača, energija i intenzitet bili su na vrlo visokoj razini", kazao je, kako prenosi BBC, engleski izbornik.

"Svi su odigrali dobro, bila je to vrlo dobra momčadska partija, a to smo i tražili kako bi se podigli na višu razinu. Dečki su pružili puno napora, kontrapresing je bio dobar, imali smo zajedništvo. Nakon ovakve utakmice vrlo sam smiren jer smo na pravom putu. Igrači koji su ušli s klupe dali su svoj doprinos, a oni koji su bili zamijenjeni navijali su za ekipu, upravo ono što smo htjeli", dodao je.

Englezi su poveli u 9. minuti, a strijelac je bio veznjak Arsenala Declan ‌Rice. Ostala dva pogotka pala su u drugom poluvremenu. Na 2-0 povisio je novi igrač Barcelone Anthony Gordon, koji je u 68. minuti realizirao jedanaesterac. Pobjedu Engleske potvrdio je napadač Aston Ville Ollie ⁠Watkins u 87. minuti.

Engleska Nogometna ReprezentacijaThomas TuchelSvjetsko Prvenstvo 2026.
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