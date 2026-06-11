Engleska u posljednjoj utakmici prije Hrvatske pregazila protivnika

Nogometna reprezentacija Engleske, koja je na SP-u u skupini s Hrvatskom, u posljednjoj pripremnoj utakmici u srijedu je u Orlandu na Floridi pobijedila Kostariku s 3-0.

Englezi su poveli u 9. minuti, a strijelac je bio veznjak Arsenala Declan ‌Rice. Ostala dva pogotka pala su u drugom poluvremenu.

Na 2-0 povisio je novi igrač Barcelone Anthony Gordon, koji je u 68. minuti realizirao jedanaesterac. Pobjedu Engleske potvrdio je napadač Aston Ville Ollie ⁠Watkins u 87. minuti. Engleska u prvoj utakmici 17. lipnja igra protiv Hrvatske u Dallasu.

Nakon što su 3. lipnja u Rotterdamu svladali Nizozemsku, nogometaši Alžira su u prijateljskoj utakmici u Kansas ⁠Cityju pobijedili Boliviju s uvjerljivih 4-0, a dvostruki strijelac bio je napadač Marseillea Amine Gouiri.

Prvi gol pao je u završnici prvog poluvremena, u 45. minuti strijelac je bio Aissa Mandi. Alžirski izbornik Vladimir Petković u nastavku je promijenio 11 igrača, a njegovi izabranici su u razmaku od pet minuta postigli tri pogotka.

Amine Gouiri je u 56. minuti povisio na 2-0, a dvije minute kasnije postigao je svoj drugi pogodak na utakmici. Anis Hadj Moussa je u 61. minuti pogodio za konačnih 4-0.

Alžiru je ovo prvi nastup na svjetskom prvenstvu nakon 2014. godine, a u prvoj utakmici svoje skupine igrat će 16. lipnja protiv branitelja naslova Argentine. Nakon toga čekaju ih susreti s Jordanom i Austrijom.