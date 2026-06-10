Predstavljamo skupinu L: Posljednji ples kapetana i nada u novi uspjeh

Nogometna groznica polako dostiže svoj vrhunac dok se svijet priprema za najveću smotru nogometa koja će se 2026. godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Ždrijeb je hrvatsku reprezentaciju smjestio u intrigantnu skupinu L, gdje će snage odmjeriti s vječitim rivalom Engleskom, nepredvidivom Ganom i organiziranom Panamom. Nakon srebra iz Rusije i bronce iz Katra, "Vatreni" s pravom gaje visoke ambicije, no put do treće uzastopne medalje započinje teškim ispitima već u prvoj fazi natjecanja.

Mentalna tvrđava predvođena vječnim Modrićem

Hrvatska na prvenstvo stiže kao momčad koja je u posljednjem desetljeću redefinirala pojam uspjeha za male nacije. Sastav Zlatka Dalića ponovno predstavlja savršen spoj prekaljenih veterana i nove generacije gladne dokazivanja. Iako su mnogi predviđali pad nakon Katra, Vatreni su nastavili s odličnim igrama, uključujući i finale Lige nacija 2023. godine, dokazavši da su i dalje sila na koju treba računati. Glavna snaga momčadi leži u nevjerojatnoj mentalnoj čvrstoći i taktičkoj zrelosti, sposobnosti da kontroliraju tempo utakmice čak i protiv najjačih suparnika.

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U središtu naše reprezentacije je i dalje vječni kapetan Luka Modrić. S navršenih 40 godina, kapetan će zaigrati na svom petom Svjetskom prvenstvu, što je podvig ravan najvećim legendama. Unatoč nedavnoj frakturi jagodične kosti, Dalić ne sumnja u njegovu spremnost. "Vidjet ćemo njegovo stanje, ali ne sumnjam u njega. Bit će u dobroj formi", poručio je izbornik. Uz Modrića, okosnicu čine Joško Gvardiol, ali i Ivana Perišića i ostatak ekipe. Uz supertalenta Luku Vuškovića Hrvatska je dobila mogućnost promjene formacije iz 4-2-3-1 u sustav s tri braniča, što bi mogao biti ključ uspjeha protiv nominalno jačih reprezentacija.

Vječni favoriti

Engleska u Ameriku dolazi s teretom ogromnih očekivanja i vječnog pitanja: može li se nogomet konačno "vratiti kući" nakon 60 godina čekanja? Za razliku od prethodnih turnira, "Tri lava" vodi novo lice, njemački strateg Thomas Tuchel, koji je naslijedio Garetha Southgatea i implementirao ofenzivniji i taktički hrabriji pristup. Pod njegovim vodstvom, Engleska je u kvalifikacijama djelovala besprijekorno, ostvarivši osam pobjeda iz osam utakmica uz gol-razliku 22:0. Sastav vrvi individualnom kvalitetom. Kapetan Harry Kane proživljava drugu mladost u Bayernu, rušeći golgeterske rekorde, dok mu podršku u napadu pružaju zvijezde poput Judea Bellinghama i Bukaya Sake.

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Ipak, Tuchelov glavni zadatak bio je stvoriti koherentan sustav, a ne samo skupinu talentiranih pojedinaca. "Ne skupljamo najtalentiranije igrače, mi gradimo tim", izjavio je, objašnjavajući neke od svojih iznenađujućih odabira za konačni popis. Unatoč napadačkoj raskoši, pokazalo se da su bez Kanea kao središnje točke znatno manje opasni. Stoga će ključ uspjeha biti uigravanje kretnji igrača bez lopte koji mogu iskoristiti prostor što ga Kane stvara svojim izvlačenjem dublje u teren. Njihovi raniji dvoboji jamče dramu. Prva utakmica protiv Hrvatske u Dallasu bit će pravi test zrelosti i snage Tuchelove Engleske.

Afrička nepredvidivost

Reprezentacija Gane, poznata kao "Crne zvijezde", stiže na prvenstvo s reputacijom jedne od najtalentiranijih, ali i najkaotičnijih afričkih momčadi. Dodatnu dozu neizvjesnosti unijela je smjena izbornika samo 78 dana prije početka turnira, kada je Otta Adda zamijenio iskusni Portugalac Carlos Queiroz.

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Queiroz, koji je vodio reprezentacije na četiri Mundijala, ima zadatak unijeti defenzivnu čvrstinu kako bi do izražaja došla nevjerojatna brzina ganskih krilnih napadača. Igrači poput Antoinea Semenya iz Manchester Cityja i Kamaldeen Sulemana sposobni su jednim potezom izbaciti svaku obranu. Ipak, momčad se i dalje uvelike oslanja na 34-godišnjeg kapetana Jordana Ayewa, dok je jedna od zanimljivosti njihova kreativnost kod prekida, što je detalj na koji će hrvatska obrana morati posebno pripaziti. Utakmica protiv Hrvatske bit će njihov prvi međusobni ogled u povijesti.

Taktička disciplina kao glavni adut

Mnogi će se Paname sjetiti s prvenstva u Rusiji 2018. i teškog poraza od Engleske 6:1. Međutim, reprezentacija koja dolazi u SAD daleko je od one debitantske ekipe. Pod vodstvom danskog trenera Thomasa Christiansena, Panama se prometnula u jednu od najorganiziranijih momčadi CONCACAF-a. Njihovi nedavni uspjesi, poput finala Gold Cupa 2023. i pobjeda nad SAD-om, jasno govore da su taktički sazreli.

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Christiansen preferira čvrsti sustav 5-4-1 izvan posjeda lopte, koji se transformira u napadačkih 3-2-5 kada imaju loptu. Iako ne obiluju napadačkim zvijezdama, njihova snaga leži u kolektivu i disciplini. Ključni igrači su kapetan Aníbal Godoy, najiskusniji igrač s preko 150 nastupa, te kreativni veznjak Adalberto Carrasquilla, koji je zadužen za organizaciju napada. Panama možda jest autsajder skupine, ali njihova borbenost i čvrstina bit će težak ispit za sve protivnike.

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Skupina L obećava taktički zanimljive i napete dvoboje. Hrvatska i Engleska s pravom ulaze kao favoriti, no put do nokaut faze bit će posut izazovima. Vatreni, nošeni iskustvom i nevjerojatnim pobjedničkim mentalitetom, imaju sve preduvjete za još jedan veliki rezultat na svjetskoj pozornici i uspješan početak pohoda na novi povijesni uspjeh.