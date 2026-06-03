Predvodit će svoju ekipu protiv Hrvatske na SP, a Englezi mu možda neće pružiti ruku

Thomas Partey ponajbolji je igrač ganske reprezentacije koja će igrati protiv Hrvatske u skupini na Svjetskom prvenstvu. Susret Vatrenih i Crnih zvijezdi na rasporedu je 27. lipnja, u trećem kolu.

Thomas Partey, motor je te ekipe, ali muče ga stvari izvan terena. On je naime optužen za seksualno zlostavljanje četiriju žena i očekuje ga suđenje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ganski 32-godišnji reprezentativac pojavio se prije dva mjeseca na Kraljevskom sudu u Southwarku kako bi porekao da je dva puta silovao ženu u Londonu jednog dana u prosincu 2020. Partey, koji je prošlog ljeta napustio Arsenal i otišao u Villarreal, optužen je u srpnju prošle godine za pet slučajeva silovanja te za jedan seksualni napad, koji datiraju iz 2021. i 2022. Prethodno se izjasnio da nije kriv za te optužbe, a suđenje je zakazano za studeni ove godine.

Ukupno se Partey sada izjasnio da nije kriv za sedam točaka optužnice za silovanje i jednu točku optužnice za seksualni napad, koje se odnose na optužbe četiriju različitih žena.

Ipak, nema sumnje da će Partey putovati u SAD i tamo predvoditi svoju reprezentaciju. To je potvrdio i izbornik Gane Carlos Queiroz. "Ako je igrač ovdje sa mnom, moj odgovor je jasan. Nemam nikakvih komentara na vlastite odluke. On je ovdje, pa o čemu pričamo? Nije na meni ili tebi da o tome sudimo. Pustimo da događaji idu svojim normalnim tokom; pustimo rijeku da teče i jednog dana, kada se rijeka susretne s oceanom, pronaći ćemo istinu", kazao je Portugalac prije nekoliko dana.

Gana će svoju prvu utakmicu igrati s Panamom, a drugu s Engleskom, a u toj drugoj utakmici Parteyja bi mogla dočekati neugodna atmosfera. Naime, engleski savez, FA, razmatra opciju da igrači engleske reprezentacije ne pruže ruku Thomasu Parteyju prilikom pozdrava prije utakmice zbog tih optužbi za koje se tereti u njihovoj domovini.

Utakmica Engleske i Gane na rasporedu je u drugom kolu, 23. lipnja u New Englandu u 22 sata.