FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PART(E)Y NA SUDU /

Najveću zvijezdu protivnika Hrvatske na SP-u čak četiri žene optužuju za silovanje

Najveću zvijezdu protivnika Hrvatske na SP-u čak četiri žene optužuju za silovanje
×
Foto: BackpagePix/PA Images/Profimedia

Ukupno se Partey sada izjasnio da nije kriv za sedam točaka optužnice za silovanje i jednu točku optužnice za seksualni napad

13.4.2026.
20:42
Hina
BackpagePix/PA Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši veznjak Arsenala Thomas Partey izjasnio se da nije kriv za dvije nove optužbe za silovanje.

Ganski 32-godišnji reprezentativac pojavio se u ponedjeljak na Kraljevskom sudu u Southwarku kako bi porekao da je dva puta silovao ženu u Londonu jednog dana u prosincu 2020. Partey, koji je prošlog ljeta napustio Arsenal i otišao u Villarreal, optužen je u srpnju prošle godine za pet slučajeva silovanja te za jedan seksualni napad, koji datiraju iz 2021. i 2022.

Prethodno se izjasnio da nije kriv za te optužbe, a suđenje je zakazano za studeni ove godine.

Dvije nove optužbe za silovanje objavljene su u veljači ove godine, a u ponedjeljak je sudac Tony Baumgartner pristao da se sve optužbe spoje u jedno suđenje.

No, upozorio je Parteyja i odvjetnike da bi suđenje sada moglo biti odgođeno do siječnja sljedeće godine.

Ukupno se Partey sada izjasnio da nije kriv za sedam točaka optužnice za silovanje i jednu točku optužnice za seksualni napad, koje se odnose na optužbe četiriju različitih žena.

Partey je bio odsutan s Prekršajnog suda u Westminsteru prošli mjesec kada su se optužbe prvi put pojavile pred sucem. No njegov odvjetnik je naznačio da će se izjasniti da nije kriv.

Veznjak, koji je prije živio u Potters Baru u Hertfordshireu, pridružio se Arsenalu iz Atletica Madrida 2020.

Partey bi ovog ljeta trebao biti u sastavu reprezentacije Gane koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Panamom.

Partey je pušten uz jamčevinu tijekom sudskog postupka, uz uvjet da ne kontaktira žene koje su ga optužile za silovanje i seksualni napad. Pripremno ročište je zakazano za 14. svibnja, a odluka o točnom početku sudskog procesa bit će obznanjena kad bude potvrđen sudac.

Thomas ParteyOptužbe Za Silovanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike