Gotovo je: Xabi Alonso novi menadžer Chelseaja

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Klub iz zapadnog Londona još uvijek ima šansu završiti prvenstvo na šestom mjestu

17.5.2026.
10:59
Hina
Španjolac Xabi Alonso novi je trener engleskog prvoligaša Chelsea, objavio je klub iz Londona u nedjelju.

Alonso je s klubom sa Stamford Bridgea potpisao četverogodišnji ugovor, a dužnost bi trebao preuzeti 1. srpnja.

"Chelsea je jedan od najvećih klubova na svjetskom nogometu i ispunjava me neizmjernim ponosom što sam postao menadžer ovog velikog kluba", rekao je Alonso.

Bivša zvijezda Liverpoola je bez posla otkako ga je Real Madrid otpustio u siječnju, a 44-godišnjak je napustio Bernabeu nedugo nakon što je Enzo Maresca napustio Stamford Bridge.

Marescin nasljednik u Chelseaju, Liam Rosenior, izdržao je 106 dana prije nego što je otpušten nakon niza od pet uzastopnih poraza u Premier ligi bez postignutog gola.

Alonso je proglašen jednim od najperspektivnijih mladih europskih menadžera nakon što je 2024. godine odveo Bayer Leverkusen do naslova prvaka Bundeslige bez poraza.

Bivši veznjak Liverpoola, minhenskog Bayerna i Real Madrida nada se da će vratiti Chelsea u borbu za Ligu prvaka nakon što se tri puta u posljednje četiri godine nisu uspjeli kvalificirati.

Chelsea zauzima deveto mjesto u Premier ligi i mogao bi u potpunosti ostati bez plasmana u europskim natjecanjima nakon poraza u finalu FA kupa od Manchester Cityja na Wembleyju u subotu.

Klub iz zapadnog Londona još uvijek ima šansu završiti prvenstvo na šestom mjestu, što bi bilo dovoljno za plasman u Ligi prvaka, ali bi morali pobijediti u obje utakmice i nadati se da će im drugi rezultati ići na ruku kako bi to ostvarili.

