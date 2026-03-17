Liverpool želi dovesti legendarnog igrača za novog trenera

Bivši veznjak Liverpoola Xabi Alonso uskoro bi se mogao vratiti na sjever Engleske i preuzeti bivši klub.

Naime, prema više španjolskih medija Arneu Slotu se ozbiljno "trese stolica" nakon što je u sezoni u kojoj je Liverpool potrošio preko pola milijarde eura ispao iz utrke za prvaka već u prvom dijelu sezone. Nizozemca bi trebao zamijeniti bivši trener Real Madrida, a španjolski stručnjak vratio bi se u Liverpool ako bi mu Redsi ispunili tri želje.

To su branič Intera Alessandro Bastoni, veznjak Crystal Palacea Adam Wharton i krilo PSG-a Bradley Barcola.

Ako se to dogodi i Alonso sjedne na klupu Liverpoola, to će mu biti četvrti posao u karijeri nakon što je vodio mlađu momčad Real Sociedada, Bayer Leverkusen i Real Madrid. Najveći uspjeh mu je dvostruka kruna s Bayerom, koju je osvojio bez poraza u sezoni u kojoj je također stigao i do finala Europske lige.

