RTL Danas neslužbeno doznaje: Vinko Grgić podnio ostavku na mjestu gradonačelnika
Kako doznajemo Grgić je rekao da se više neće kandidirati na izborima
RTL Danas neslužbeno doznaje da je Vinko Grgić, novoizabrani gradonačelnik Nove Gradiške podnio ostavku.
Zbog toga danas neće biti održano ročište o istražnom zatvoru koje je bilo planirano u podne.
Kako doznajemo Grgić je rekao da se više neće kandidirati na izborima pa stoga u Novoj Gradiški idu ponovno na izvanredne izbore.
USKOK jučer tražio istražni zatvor
Podsjetimo, jučer smo objavili da je USKOK ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, a koji je i službeno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške.
Dosad je dva puta bio uhićen. Prvi put u svibnju 2021. godine, drugi put u veljači ove godine - također zbog sumnje na korupciju, odnosno primanje mita.
Grgić je u razgovoru za RTL Danas u travnju odbacio sumnje na primanje mita, a na pitanje reporterke Dajane Šošić je li primio ili dao mito, kako ga tereti USKOK, odgovorio: "Pa nisam, ja sam to i tamo rekao - negirao sam krivnju, nisam prihvatio i naravno pripremam svoju obranu gdje ću dokumentirati i dokazati sve ono što mi se stavlja na teret - da to malo drugačije izgleda."
Tada je Grgić podnio ostavku, zbog čega su nedavno održani izvanredni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu Grgićev protukandidat bio je HDZ-ov Bernardin Trnka, a Grgić je odnio objedu uz podršku 2.829 birača od sveukupno njih 4.649 koji su izašli na izbore.