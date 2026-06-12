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RTL Danas neslužbeno doznaje: Vinko Grgić podnio ostavku na mjestu gradonačelnika

RTL Danas neslužbeno doznaje: Vinko Grgić podnio ostavku na mjestu gradonačelnika
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Foto: Net.hr

Kako doznajemo Grgić je rekao da se više neće kandidirati na izborima

12.6.2026.
9:45
Ana Mlinarić J.S.
Net.hr
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RTL Danas neslužbeno doznaje da je Vinko Grgić, novoizabrani gradonačelnik Nove Gradiške podnio ostavku. 

Zbog toga danas neće biti održano ročište o istražnom zatvoru koje je bilo planirano u podne.

Kako doznajemo Grgić je rekao da se više neće kandidirati na izborima pa stoga u Novoj Gradiški idu ponovno na izvanredne izbore. 

USKOK jučer tražio istražni zatvor

Podsjetimo, jučer smo objavili da je USKOK ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, a koji je i službeno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške.

Dosad je dva puta bio uhićen. Prvi put u svibnju 2021. godine, drugi put u veljači ove godine - također zbog sumnje na korupciju, odnosno primanje mita.

Grgić je u razgovoru za RTL Danas u travnju odbacio sumnje na primanje mita, a na pitanje reporterke Dajane Šošić je li primio ili dao mito, kako ga tereti USKOK, odgovorio: "Pa nisam, ja sam to i tamo rekao - negirao sam krivnju, nisam prihvatio i naravno pripremam svoju obranu gdje ću dokumentirati i dokazati sve ono što mi se stavlja na teret - da to malo drugačije izgleda."

Tada je Grgić podnio ostavku, zbog čega su nedavno održani izvanredni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu Grgićev protukandidat bio je HDZ-ov Bernardin Trnka, a Grgić je odnio objedu uz podršku 2.829 birača od sveukupno njih 4.649 koji su izašli na izbore.

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