FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DVA VALA NESTABILNOSTI  /

Na snazi upozorenje, meteorolog otkrio što nas čeka noćas: 'Moguća tuča i poneka pijavica'

'Na Jadranu će najviše problema stvarati jako i na udare olujno jugo i nevere koje su nešto izglednije na otvorenome moru'

26.7.2026.
20:03
RTL Danas
Matko Begovic/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Za gotovo cijelo područje Jadrana na snazi je narančasti Meteoalarm. To znači da je vrijeme potencijalno opasno. Što se događalo tijekom dana, a što nas čeka noćas pojasnio je meteorolog Dorian Ribarić:

"Glavnina pogoršanja događa se na Jadranu i predjelima uz njega, iako se ne može isključiti ni kakav izraženiji pljusak na kontinentu.

Na Jadranu će najviše problema stvarati jako i na udare olujno jugo i nevere koje su nešto izglednije na otvorenome moru, praćene i olujnim udarima vjetra. Moguće je i tuča i poneka pijavica. 

Nešto se čini da to dolazi u dva vala nestabilnosti: jedan se tijekom dana premješta sa sjevera prema jugu, zahvatit će do večeri i Dalmaciju, a onda jedan novi val nestabilnosti u noći na ponedjeljak."

Dorian RibarićVremenska PrognozaJadran
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike