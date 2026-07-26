Na snazi upozorenje, meteorolog otkrio što nas čeka noćas: 'Moguća tuča i poneka pijavica'

Za gotovo cijelo područje Jadrana na snazi je narančasti Meteoalarm. To znači da je vrijeme potencijalno opasno. Što se događalo tijekom dana, a što nas čeka noćas pojasnio je meteorolog Dorian Ribarić:

"Glavnina pogoršanja događa se na Jadranu i predjelima uz njega, iako se ne može isključiti ni kakav izraženiji pljusak na kontinentu.

Na Jadranu će najviše problema stvarati jako i na udare olujno jugo i nevere koje su nešto izglednije na otvorenome moru, praćene i olujnim udarima vjetra. Moguće je i tuča i poneka pijavica.

Nešto se čini da to dolazi u dva vala nestabilnosti: jedan se tijekom dana premješta sa sjevera prema jugu, zahvatit će do večeri i Dalmaciju, a onda jedan novi val nestabilnosti u noći na ponedjeljak."