Na snazi upozorenje, meteorolog otkrio što nas čeka noćas: 'Moguća tuča i poneka pijavica'
'Na Jadranu će najviše problema stvarati jako i na udare olujno jugo i nevere koje su nešto izglednije na otvorenome moru'
Za gotovo cijelo područje Jadrana na snazi je narančasti Meteoalarm. To znači da je vrijeme potencijalno opasno. Što se događalo tijekom dana, a što nas čeka noćas pojasnio je meteorolog Dorian Ribarić:
"Glavnina pogoršanja događa se na Jadranu i predjelima uz njega, iako se ne može isključiti ni kakav izraženiji pljusak na kontinentu.
Na Jadranu će najviše problema stvarati jako i na udare olujno jugo i nevere koje su nešto izglednije na otvorenome moru, praćene i olujnim udarima vjetra. Moguće je i tuča i poneka pijavica.
Nešto se čini da to dolazi u dva vala nestabilnosti: jedan se tijekom dana premješta sa sjevera prema jugu, zahvatit će do večeri i Dalmaciju, a onda jedan novi val nestabilnosti u noći na ponedjeljak."