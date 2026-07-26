Opet će trebati kišobrani, meteorolog otkrio gdje je moguća tuča. A onda nam se vraća žega

Nakon kratke stabilizacije, kraj tjedna bit će nam u znaku južine i pogoršanja vremena. Približava nam se jedna manja sredozemna ciklona, koja će danas ući nad Jadran i premjestiti se preko naših krajeva, a glavninu će nestabilnosti donijeti Jadranu i predjelima uz njega.

NEDJELJA

Ujutro još djelomice sunčano, ponegdje i vedro, osobito na istoku i jugu. Jače naoblačenje s kišom i pljuskovima već prijepodne zahvaća Istru pa Kvarner, moguće uz neverine, prije svega na otocima, moguće s tučom. Pritom će duž cijele obale biti razmjerno vjetrovito s umjerenim i jakim jugom. Na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve više promjenjive naoblake, u par navrata uz kišu te pljuskove i grmljavinu, ali mjestimično pa će ponegdje i ostajati suho. No, pljuskovi mogu biti lokalno izraženi uz jak vjetar. Inače, tek umjeren jugozapadni. Temperatura oko 28-29 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu porast naoblake, moguće prolazno uz lokalne pljuskove, osobito u Posavini i oko gorja na zapadu Slavonije, no manje nego u ostatku zemlje. Bit će i najtoplije uz tek slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Vruće s temperaturom između 30 i 32 stupnja.

U Dalmaciji vjetrovito, a sve promjenjivije i sve nestabilnije. Mogući su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i nevere, osobito na otvorenome moru i otocima, a nisu isključene ni pijavice. Temperatura između 28 i 30 Celzija.

Na sjevernom Jadranu pljuskovi u valovima, s kojima ponegdje na moru može biti i prolaznog nevremena. Puhat će jako jugo, navečer u slabljenju, a temperatura malo niža, bit će od 25 do 29 stupnjeva.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti slijedi smirivanje vremena, tek još pokoji pljusak u ponedjeljak, a zatim od utorka obilje sunca i vedrine. Bit će tu i prave ljetne vrućine, ubrzo i prave ljetne žege. Naime, noći postupno toplije, ali dnevna vrućina sve neugodnija u drugom dijelu tjedna kada će temperatura nerijetko ići preko 35 Celzija.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu u ponedjeljak još u početku nestabilno, uglavnom u Dalmaciji i na otocima, većinom u prvome dijelu dana. Od utorka prava stabilizacija vremena, a očitovati će se to i u dnevnoj cirkulaciji vjetrova. Ujutro burin, danju maestral. Pritom noći sve toplije, dani vrući, ubrzo i vrlo vrući pa se od srijede očekuje početak novog toplinskog vala.