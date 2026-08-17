Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, a povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama, upozoravaju u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići ﻿veći je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, a veća je gustoća prometa ﻿do ﻿Bosiljeva. ﻿

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar, a na ulazu u Zagreb, na čvoru Zagreb zapad kolona je oko četiri kilometra.

Povećana gustoća prometa

Na ﻿A3 Bregana-Lipovac veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici ﻿između čvora Zagreb zapad i čvora ﻿Lučko u smjeru Lipovca te ﻿između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane﻿.

Na A4 Goričan-Zagreb ﻿﻿﻿ veća je gustoća prometa između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Zbog tehničkog kvara u prekidu je trajektna linija 54 Jadrolinija Dubrovnik-Bari, a u prekidu je i katamaranska linija 323 Jadrolinija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun zbog meteo uvjeta.