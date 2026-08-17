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OBITELJSKA TRAGEDIJA /

Svijet šokirala smrt glumice, a prije tri godine preminuo je i njezin brat Jansen Panettiere

Svijet šokirala smrt glumice, a prije tri godine preminuo je i njezin brat Jansen Panettiere
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Foto: PicturePerfect/imago stock&people/Profimedia

Smrt glumice Hayden Panettiere potresla je javnost, a njezin odlazak ponovno je otvorio i bolnu priču o njezinu bratu Jansenu koji je preminuo prije tri godine

17.8.2026.
8:33
Hot.hr
PicturePerfect/imago stock&people/Profimedia
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Napustila nas je glumica Hayden Panettiere u 37. godini života. Iako je uzrok smrti još nepoznat, poznato je da se nosila s problemima s ovisnošću o alkoholu i depresijom.  Tri godine prije svoje smrti izgubila je mlađeg brata Jansena Panettierea koji je tada imao samo 28 godina. Obitelj je izdala priopćenje u kojemu navode da je Jansen umro od povećanja srca i komplikacija s aortnim zaliskom.

Svijet šokirala smrt glumice, a prije tri godine preminuo je i njezin brat Jansen Panettiere
Foto: Tony Michaels/Roth Stock/Capital pictures/Profimedia

Pronašli ga prijatelji

Jansena su prijatelji pronašli mrtvog u njegovom stanu u New Yorku. Došli su ga obići kako bi vidjeli što se događa jer je propustio sastanak. Pronašli su kako "sjedi uspravno na stolici i ne reagira" te su ga počeli oživljavati, no bezuspješno. Iako su mnogi mislili da je njegova smrt povezana s opijatima, medicinski istražitelj je izvijestio da je Jansenova iznenadna smrt posljedica kardiomegalije (povećanog srca), zajedno s komplikacijama aortnog zaliska. Izvor blizak obitelji primijetio je da je Jansen 'u posljednje vrijeme imao problema sa svojom karijerom' i osjećao se kao da se 'vuče u toliko smjerova' te je imao problema s tjeskobom i depresijom.

Svijet šokirala smrt glumice, a prije tri godine preminuo je i njezin brat Jansen Panettiere
Foto: AMANDA EDWARDS/Getty images/Profimedia

Glumačka karijera

Jansen, pet godina mlađi od svoje sestre, također je krenuo glumačkim stopama. Njegova posljednja uloga bila je u komediji Love and Love Not iz 2022. godine. Za ulogu u filmu The Last Day of Summer 2008. godine nominiran je za nagradu Young Artist Award. U trenutku smrti radio je na čak pet različitih projekata. Također je posudio glas u popularnim animiranim filmovima poput Robots (2005) i Ice Age: The Meltdown (2006) te se pojavio u obiteljskim i dječjim projektima te Nickelodeonovim produkcijama.

Svijet šokirala smrt glumice, a prije tri godine preminuo je i njezin brat Jansen Panettiere
Foto: Capital Pictures/Film Stills/Profimedia

Hayden PanettiereSmrtIznenadaSrce
komentara
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