Posljednja objava Hayden Panettiere slama srca: Tri tjedna kasnije stigla je tragična vijest

Američka glumica Hayden Panettiere, najpoznatija po ulogama u hit-serijama 'Heroji' i 'Nashville', iznenada je preminula u 37. godini života. Tužnu vijest potvrdio je njezin predstavnik, a njezina obitelj zamolila je za privatnost. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Panettiere je preminula u nedjelju, samo nekoliko dana prije svog 37. rođendana. Vijest o njezinoj smrti posebno je potresla obožavatelje koji su je pratili još od njezinih najranijih glumačkih dana.

„S dubokom tugom javljamo da je naša voljena Hayden preminula. Bila je nevjerojatna svjetlost i prirodna sila koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milijunima koji su je gledali na ekranima“, poručio je njezin predstavnik.

Posljednja objava posebno je dirnula obožavatelje

Panettiere je sve do posljednjih dana bila aktivna na društvenim mrežama, gdje je dijelila trenutke iz privatnog života, ali i promovirala svoje memoare 'This Is Me: A Reckoning'.

U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu, podijeljenoj 27. srpnja, glumica je pozirala nasmijana uz fotografa Randalla Slavina.

„Dobra vremena i dobri prijatelji“, napisala je tada uz fotografiju.

Nakon vijesti o njezinoj smrti Slavin joj je odao počast na društvenim mrežama. Podijelio je njihovu posljednju zajedničku fotografiju uz kratku, ali potresnu poruku: „Počivaj u miru, H.“

Nedavno ostvarila veliki uspjeh s memoarima

Hayden se posljednjih godina ponovno intenzivnije vratila u javnost, a veliku pažnju privukla je upravo svojim memoarima, objavljenima 19. svibnja.

U knjizi je bez uljepšavanja progovorila o svom životu, odrastanju pred kamerama i pritiscima koje je nosila još od djetinjstva. Otvoreno je pisala o problemima s alkoholom i depresijom, nasilnim vezama, majčinstvu, ali i teškim iskustvima koja su obilježila njezin život daleko od Hollywooda.