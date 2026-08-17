Žestok udar na Rusiju, više od 800 dronova u jednoj noći: Na meti i područje moskovske elite

Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na teritorij Rusije od početka godine, tvrdi Moskva. Ruske vlasti objavile su da su njihovi sustavi protuzračne obrane oborili ili neutralizirali više od 800 ukrajinskih dronova. U napadima je poginulo najmanje šest osoba.

Prema ruskom Ministarstvu obrane, dronovi su tijekom noći presretnuti iznad 17 ruskih regija, uglavnom na jugu i zapadu zemlje, piše CNN.

Posebno je bilo pogođeno područje Moskve. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da su protuzračna obrana i postrojbe za elektroničko ratovanje oborile ili neutralizirale 187 dronova.

Ruska državna agencija TASS napad je opisala kao najveći ukrajinski napad dronovima od početka godine. Dio dronova bio je usmjeren prema području Moskve, gdje živi velik broj pripadnika ruske političke i gospodarske elite.

‼️UKRAINE PHÓNG UAV TẤN CÔNG TẬP ĐOÀN NHÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN LỚN NHẤT Ở NGA 🔥 pic.twitter.com/BMyzoKa7qd — XFun (@nvthu3i) August 17, 2026

Požar u velikom skladištu

Među pogođenim lokacijama bilo je i veliko skladište kompanije Wildberries u Moskovskoj oblasti. Geolocirane snimke prikazuju snažan požar koji je izbio u objektu.

Vorobjov je rekao da u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Skladišta Wildberriesa posljednjih su mjeseci više puta bila meta ukrajinskih napada. Ukrajinska strana tvrdi da je pogodila sedam od deset najvećih logističkih centara kompanije.

Skladište pogođeno u nedjelju imalo je površinu od oko 250.000 četvornih metara, tvrdi ukrajinska vojska.

Kijev optužuje Wildberries da sudjeluje u opskrbi ruske vojske, zbog čega je kompanija posljednjih mjeseci postala jedan od ciljeva ukrajinskih napada na rusku logističku i gospodarsku infrastrukturu.

U jednom od napada u Moskovskoj oblasti poginuo je i 83-godišnji muškarac, potvrdio je guverner Vorobjov.

Foto: TATYANA MAKEYEVA/AFP/Profimedia

Pet poginulih u Rostovskoj oblasti

Najmanje petero ljudi poginulo je u Rostovskoj oblasti na jugu Rusije, objavio je tamošnji guverner.

Ukrajinska vojska tvrdi da je u napadu pogođeno poduzeće obrambene industrije koje proizvodi kruto raketno gorivo za različite vrste ruskog oružja.

Istodobno su se pojavile informacije o napadu na grčki tanker s naftom u blizini ruske luke Novorosijsk.

Agencija za upravljanje pomorskim rizicima Marisks objavila je da je tanker dva puta pogođen dok je bio privezan uz bovu. Prema njihovim informacijama, za napad je vjerojatno odgovorna Ukrajina.

Ipak, zasad nije potvrđeno kojim je oružjem tanker napadnut, kolika je šteta ni u kakvom su stanju članovi posade i teret.

Ukraine has launched one of its largest aerial attacks of the war, using long-range missiles and waves of drones to target Russian military and energy facilities as aerial strikes intensify pic.twitter.com/B8QLxZTtys — TRT World (@trtworld) August 16, 2026

Rusija nastavlja napade na Ukrajinu

Dok je Ukrajina napadala ciljeve duboko na ruskom teritoriju, Rusija je nastavila napade na Ukrajinu.

Kijev je ponovno bio meta kombiniranog napada dronovima i projektilima. Prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, u napadima rano u nedjelju ranjeno je šest osoba.

Među pogođenim lokacijama bila je i tržnica knjiga u Kijevu.

Balističkim projektilima napadnuti su i Kremenčuk te Krivij Rih. U Krivom Rihu poginule su dvije osobe, dok je još jedna osoba poginula u Sumiju na sjeveru zemlje.

U čeličani u Krivom Rihu, kojom upravlja ArcelorMittal, ozlijeđeno je 13 zaposlenika, a jedna je osoba poginula. Spasilačke i potražne operacije još traju.

Ukrajinske zračne snage objavile su da tijekom noći nisu uspjele oboriti nijedan od balističkih projektila ispaljenih na njihovu zemlju, što ponovno ukazuje na problem nedostatka presretačkih projektila.

Zelenski tvrdi da je Rusija tijekom posljednjih tjedan dana na Ukrajinu ispalila više od 1550 napadačkih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila.

"Europski presretači ne mogu jednostavno stajati u skladištima. Živote treba zaštititi. Rusiju treba zaustaviti", poručio je Zelenski.

Dron oboren i iznad Rumunjske

Napetosti su se proširile i izvan teritorija Rusije i Ukrajine.

Rumunjsko Ministarstvo obrane objavilo je da je u nedjelju u rumunjskom zračnom prostoru oboren neidentificirani dron.

Dron je presreo španjolski borbeni avion F-18 koji je sudjelovao u NATO-ovoj misiji nadzora zračnog prostora.

Rumunjsko Ministarstvo obrane navodi da je to četvrti dron oboren iznad zemlje ove godine.

Radari su detektirali dron kako u rumunjski zračni prostor ulazi iz smjera susjedne Moldavije. Dijelovi letjelice navodno su pali u nenaseljeno područje između dva sela.

U srpnju su rumunjski piloti borbenih aviona F-16 prvi put oborili tri ruska drona nakon što su narušili rumunjski zračni prostor. To se dogodilo nakon desetaka sličnih incidenata tijekom više od četiri godine ruske invazije na Ukrajinu.