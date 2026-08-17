Šokantne riječi Netanyahuova ministra: 'Svake noći treba ubiti 30 do 40 ljudi u Gazi'

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, jedan od najdesnijih članova vladajuće koalicije premijera Benjamina Netanyahua, javno se založio za ubijanje 30 do 40 ljudi u Gazi svake noći, piše Euronews. Njegove izjave izazvale su brojne reakcije i brzo se proširile svjetskim medijima.

Ben-Gvir je to rekao u svom podcastu tijekom razgovora s bivšim izraelskim taocem iz Gaze, Romom Braslavskim. Govorili su o oporavku Izraela nakon napada Hamasa 7. listopada, a Ben-Gvir je pritom kritizirao nedavno smanjenje izraelskih napada na Pojas Gaze.

"Nije tajna, ne slažem se s premijerom. Mislim da bi se u Gazi trebala provoditi ciljana ubojstva, ubijajući 30 do 40 ljudi svake noći“, rekao je Ben-Gvir.

Potom je dodao: "Ne samo oni koji predstavljaju neposrednu prijetnju, tamo ima ljudi koji nisu dostojni života. Ne bi trebali živjeti. Oni čak nisu ni ljudi."

Njegove izjave ranije bile dokaz pred Međunarodnim sudom

Slične izjave Ben-Gvira i drugih izraelskih dužnosnika ranije su bile predmet brojnih osuda, a pojedine su predstavljene i pred Međunarodnim sudom pravde kao mogući dokaz genocidne namjere.

Izrael odbacuje optužbe za genocid u Gazi. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, tijekom gotovo dvije godine izraelske vojne ofenzive ubijeno je više od 100.000 Palestinaca.

Ben-Gvir je posljednjih godina postao jedna od istaknutijih figura izraelske desnice, a popularnost mu je porasla zbog tvrdokorne retorike prema Hamasu i zalaganja za snažniju izraelsku kontrolu nad Gazom.

Iako kao ministar nacionalne sigurnosti nema ovlasti zapovijedati izraelskoj vojsci i izravno naređivati napade na Gazu, Ben-Gvir ima značajan utjecaj na dijelove izraelskog sigurnosnog sustava.

Pod njegovim resorom nalaze se nacionalna policija i zatvorski sustav, u kojem su zatočene tisuće Palestinaca iz Gaze i s okupirane Zapadne obale.

Ben-Gvir se ranije hvalio smanjenjem količine hrane koja se daje palestinskim zatvorenicima. Izraelski Vrhovni sud je 2025. godine presudio da zatvorska služba pod njegovim vodstvom Palestincima uskraćuje minimalnu količinu hrane potrebnu za preživljavanje.

Ben-Gvir je također među izraelskim političarima koji zagovaraju iseljavanje Palestinaca iz Gaze.

'Cijelu Gazu vidim kao našu'

U istom intervjuu založio se za masovno iseljavanje Palestinaca iz Pojasa Gaze, što bi, prema ocjenama međunarodnih pravnih stručnjaka, moglo predstavljati etničko čišćenje.

"Cijelu Gazu vidim kao našu", rekao je Ben-Gvir.

Zalagao se za obnovu židovskih naselja u Gazi, ne samo na području nekadašnjeg bloka naselja Gush Katif, koji je Izrael napustio prije 20 godina.

"Naselja ne samo u Gush Katifu već diljem Gaze, poticanje što veće emigracije, slanje u njihove zemlje, a za teroriste, nikakva emigracija, ništa, samo da ih ubijaju jednog po jednog", rekao je.

Izrael se 2005. godine povukao iz Pojasa Gaze, demontiravši 21 židovsko naselje u sklopu tadašnjeg plana jednostranog povlačenja.

Napadi na Gazu posljednjih mjeseci

Izrael je do nedavno gotovo svakodnevno izvodio napade na Gazu. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, od stupanja na snagu primirja u listopadu u izraelskim napadima ubijeno je više od 1250 ljudi.

Izraelska vojska tvrdi da su njezini napadi usmjereni na pripadnike Hamasa.

Prema izraelskim medijima, ovlasti za izvođenje napada posljednjih su dana ograničene na načelnika glavnog stožera izraelske vojske. Takva odluka izazvala je nezadovoljstvo među desnim zastupnicima, uključujući Ben-Gvira.

Promjena je uslijedila nakon što je, prema navodima iz izvora, izraelska vojska ublažila intenzitet napada na Gazu, što se tumači i kao ustupak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je Netanyahu odbio njegov posljednji pokušaj pokretanja novog primirja.