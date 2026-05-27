FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZRAEL NEMA MILOSTI /

Ubijanje u Gazi i Libanonu ne prestaje ni za Bajram: 'Nema primirja, danju i noću je granatiranje'

Izraelci su u napadu na stambenu zgradu ubili novog zapovjednika vojnog krila Hamasa u gradu Gazi. Riječ je o Mohammadu Odehu, kojeg Izrael smatra jednim od glavnih organizatora napada 7. listopada. Ubijen je zajedno sa ženom i dvoje djece. 

"Nema primirja, danju i noću je granatiranje. Granatiranje je stalno ovdje. Kažu da postoji primirje, ali za nas ga nema", svjedoči jedan stanovnik Gaze.

U istom napadu ubijeno je sveukupno šest osoba, a njih je 20 ozlijeđeno, prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi. Više doznajte u prilogu Ane Trcol.

VOYO logo
27.5.2026.
19:50
Ana Trcol
GazaIzraelRat Na Bliskom Istoku
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa