FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZRAEL POTVRDIO /

Ubijen novi šef Hamasa: Naslijedio prethodnika prije samo 10 dana, poginuli i žena i sin

Ubijen novi šef Hamasa: Naslijedio prethodnika prije samo 10 dana, poginuli i žena i sin
×
Foto: Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je rekao da je Odeh bio čelnik Hamasove obavještajne službe na dan terorističkog pohoda te militantne skupine na Izrael 7. listopada 2023. godine

27.5.2026.
11:48
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Izrael je u srijedu objavio da je ubio novoimenovanog Hamasovog zapovjednika oružanog krila u Gazi, desetak dana nakon što je ubio njegovog prethodnika.

Izraelska vojska priopćila je da je Mohamad Odeh ubijen u utorak u vojnoj operaciji u Gazi. Rođak zapovjednika Reutersu je potvrdio njegovu smrt i najavio pogreb koji će se održati u Gazi nakon podnevne molitve. Hamas još nije objavio službeno priopćenje, no u izjavi njegove obitelji navodi se da je ubijen sa suprugom i sinom.

Zdravstvene službe u Gazi objavile su da je u tom izraelskom napadu u četvrti Rimal poginulo najmanje šest osoba, a 20 ih je ranjeno. Spasilačke službe i dalje su na terenu, piše Reuters. 

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je rekao da je Odeh bio čelnik Hamasove obavještajne službe na dan terorističkog pohoda te militantne skupine na Izrael 7. listopada 2023. godine. Netanyahu je dodao da je Odeh prije otprilike tjedan dana imenovan kao nasljednik Iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog zapovjednika te skupine kojeg je Izrael ubio 15. svibnja.

Izvori bliski Hamasu nisu potvrdili to imenovanje, no složili su se da ga se smatralo mogućim Hadadovim nasljednikom jer je bio šef vojne obavještajne službe i vjerojatno posljednji preživjeli član višeg vodstva oružanog krila.

Nekoliko sati prije napada, Izrael je objavio i da je proširio kopnene operacije u Libanonu. Izrael također pojačava svoje vojne aktivnosti na Zapadnoj obali.

HamasIzraelGazaPalestinaUbojstvoLikvidacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike