Ubijen novi šef Hamasa: Naslijedio prethodnika prije samo 10 dana, poginuli i žena i sin

Izrael je u srijedu objavio da je ubio novoimenovanog Hamasovog zapovjednika oružanog krila u Gazi, desetak dana nakon što je ubio njegovog prethodnika.

Izraelska vojska priopćila je da je Mohamad Odeh ubijen u utorak u vojnoj operaciji u Gazi. Rođak zapovjednika Reutersu je potvrdio njegovu smrt i najavio pogreb koji će se održati u Gazi nakon podnevne molitve. Hamas još nije objavio službeno priopćenje, no u izjavi njegove obitelji navodi se da je ubijen sa suprugom i sinom.

Zdravstvene službe u Gazi objavile su da je u tom izraelskom napadu u četvrti Rimal poginulo najmanje šest osoba, a 20 ih je ranjeno. Spasilačke službe i dalje su na terenu, piše Reuters.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je rekao da je Odeh bio čelnik Hamasove obavještajne službe na dan terorističkog pohoda te militantne skupine na Izrael 7. listopada 2023. godine. Netanyahu je dodao da je Odeh prije otprilike tjedan dana imenovan kao nasljednik Iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog zapovjednika te skupine kojeg je Izrael ubio 15. svibnja.

Izvori bliski Hamasu nisu potvrdili to imenovanje, no složili su se da ga se smatralo mogućim Hadadovim nasljednikom jer je bio šef vojne obavještajne službe i vjerojatno posljednji preživjeli član višeg vodstva oružanog krila.

Nekoliko sati prije napada, Izrael je objavio i da je proširio kopnene operacije u Libanonu. Izrael također pojačava svoje vojne aktivnosti na Zapadnoj obali.