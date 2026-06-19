Otvoren Hormuški tjesnac: Znate li koliko je svijet izgubio nafte?

Hormuški tjesnac ponovno je otvoren! Na prvi pogled, riječ je o velikom olakšanju za globalno tržište nafte, no postavlja se pitanje je li se otvaranje možda dogodilo prekasno, prenosi CNN.

Nafta s Bliskog istoka ne stiže već gotovo četiri mjeseca, a prema podacima analitičke tvrtke Kpler, svijet je tijekom rata izgubio 1,15 milijardi barela opskrbe naftom.

Strateške naftne rezerve Međunarodne agencije za energiju pale su na najniže razine od 1990. godine, dok su američke hitne rezerve na najnižoj razini u 43 godine. Komercijalne zalihe također su se spustile do granice na kojoj sustav počinje osjećati ozbiljan operativni pritisak.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je na summitu G7 u Versaillesu upozorio je: "rezerve nam istječu za otprilike četiri tjedna". Iako je otvaranje tjesnaca srušilo cijene nafte, analitičari upozoravaju da to ne znači ponovni povratak u normalu.

Prijelomna točka

Cijena Brenta već je pala s ratnog vrhunca od 126,41 dolara na manje od 80 dolara po barelu. Tržište se oslanjalo na činjenicu da je prije rata postojala velika zasićenost sirovom naftom, što je pomoglo ublažiti najveći poremećaj u opskrbi dosad. No, taj višak sada je potrošen.

Svjetske zalihe posljednjih su mjeseci pale za oko 190 milijuna barela. Posebno zabrinjava stanje u Cushingu u Oklahomi, ključnom američkom naftnom čvorištu, koje je dosegnulo razinu operativnog stresa. Kada zalihe padnu prenisko, dio nafte koji ostaje u spremnicima zapravo je neupotrebljiv mmulj, a održavanje tlaka u cjevovodima postaje problem.

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca neće odmah riješiti situaciju jer prvo treba ukloniti mine, vratiti prazne tankere u regiju, ponovno pokrenuti proizvodnju i poslati naftu prema kupcima. Naftna industrija procjenjuje da bi mogli proći mjeseci prije nego što se protok nafte vrati na nešto nalik "normalnom" stanju.

Jesu li cijene preniske?

Dio analitičara smatra da su cijene nafte pale prenisko. Helima Croft, voditeljica globalne strategije za robna tržišta u RBC Capital Marketsu, upozorava da je tržište požurilo s zaključkom da je kriza završena. "Svi govore: 'Gotovo je!' Ali postoji logistički izazov da se vratimo na prijašnje stanje." Sličnog je mišljenja i Matt Smith iz Kplera, koji smatra da američke potrošače tijekom ljeta vjerojatno čekaju više cijene goriva.

Računica se slaže: čak i kad bi globalno tržište nafte počelo proizvoditi gotovo pet milijuna barela dnevno više nego što kupci traže, trebalo bi otprilike godinu dana da se nadoknadi 1,15 milijardi barela izgubljene opskrbe.

Ipak, nisu svi uvjereni da slijedi novi snažan rast cijena. Neki trgovci očekuju povratak velikih količina nafte na tržište, posebno iz članica OPEC-a koje žele povećati proizvodnju. Osim toga, svijet je prije rata imao toliko velike zalihe da i dalje postoji određeni zaštitni sloj.

"Imali smo velik zaštitni jastuk i potrošili smo ga”, rekao je Vikas Dwivedi, globalni strateg za naftu i plin u Macquarie Groupu. "Niže smo nego što smo bili prije prošle godine, ali ne puno." Dakle, tržište je pod pritiskom, ali ne i pred potpunim kolapsom.