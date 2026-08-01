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POTRESAN APEL /

Strava u Splitu: Žena izgubila bebu nakon naleta taksija, traže se svjedoci nesreće

Strava u Splitu: Žena izgubila bebu nakon naleta taksija, traže se svjedoci nesreće
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Foto: ilustracija: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitsko-dalmatinska policija 28. srpnja pozvala je svjedoke prometne nesreće da se jave

1.8.2026.
22:16
danas.hr
ilustracija: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U Splitu je osvanuo apel kojim se traže svjedoci prometne nesreće koja se, kako se ističe u oglasu, dogodila početkom srpnja ove godine u Ulici Put Radoševca, piše Dalmacija Danas u subotu. 

Autorica apela ističe da ju je 6. srpnja oko 23.15 sati, dok je prelazila pješački prijelaz, udario osobni automobil s oznakom "TAXI". Navodi da su posljedice bile tragične - zbog zadobivenih ozljeda izgubila je bebu u 16. tjednu trudnoće.

Poziva sve koje su te večeri bili blizu autobusne stanice Trstenik ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u utvrđivanju okolnosti da se jave na broj naveden u oglasu ili da kontaktiraju splitsko-dalmatinsku policiju.

Policija 28. srpnja pozvala svjedoke da se jave

Podsjetimo, splitsko-dalmatinska policija 28. srpnja pozvala je svjedoke prometne nesreće da se jave. 

Priopćenje koje su tada objavili u cijelosti prenosimo: 

"U ponedjeljak 6. srpnja 2026. godine oko 23.15 sati u Splitu, na kolniku ulice Put Radoševca južno od kućnog broja 2 dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo nepoznato osobno vozilo, s oznakom 'TAXI' ispisanoj na crnoj pravokutnoj podlozi i 31-godišnja pješakinja. Dolaskom do mjesta događaja, na obilježenom pješačkom prijelazu, prednjim desnim dijelom nepoznatog osobnog automobila, nepoznati vozač je zahvatio desnu stranu tijela pješakinje i napustio mjesto događaja. Događaj je policiji prijavljen u ponedjeljak, 27. srpnja 2026. godine", navela je tada policija. 

"U cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su prethodile navedenom događaju molimo eventualne svjedoke-očevice prometne nesreće, kao i druge osobe koje imaju korisnih saznanja za navedeni događaj, da se jave osobno, ili telefonom 021 504-010, 021 504-036 u Postaju prometne policije Split", dodala je policija. 

BebaSplitPrometna NesrećaTaksiPolicija
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