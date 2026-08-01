Policija otkrila uzrok požara u splitskoj restoranu: Zadimila se cijela riva

Uzrok požara koji je u petak navečer izbio u ugostiteljskom objektu na Obali Lazareta u Splitu tehničke je prirode, utvrđeno je očevidom policijskih službenika i inspektora zaštite od požara, izvijestila je u subotu Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Požar je planu 31. srpnja oko 21.20 sati u ugostiteljskom objektu na Obali Lazareta, a prema ranije dostupnim informacijama, dojavu o požaru zaprimio je Županijski vatrogasno-operativni centar Split. U gašenju su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split, a požar je ubrzo stavljen pod nadzor i ugašen.

Policajci PU splitsko-dalmatinske zajedno s inspektorom zaštite od požara iz Ravnateljstva civilne zaštite obavili su očevid na mjestu događaja te utvrdili da je uzrok požara tehničke prirode.